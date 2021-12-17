Россия
Исландия
Израиль
Лига наций
Албания
УЕФА опубликовал расписание Лиги наций. Россия стартует матчем с Албанией 2 июня
2 часа назад
Россия сыграет в новом сезоне Лиги наций в группе 2 лиги В:
- 🇦🇱 Албания – 🇷🇺 Россия, 2 июня, 21:45 (по Москве)
- 🇮🇱 Израиль – 🇷🇺 Россия, 6 июня, 21:45
- 🇷🇺 Россия – 🇮🇸 Исландия, 10 июня, 21:45
- 🇷🇺 Россия – 🇦🇱 Албания, 13 июня, 21:45
- 🇮🇸 Исландия – Россия, 24 сентября, 16:00
- 🇷🇺 Россия – 🇮🇱 Израиль, 27 сентября, 21:45
После завершения группового этапа пройдет жеребьевка финальной стадии. В июне 2023 года пройдут полуфиналы и финал.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые