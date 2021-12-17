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#Россия #Исландия #Израиль #Лига наций #Албания

УЕФА опубликовал расписание Лиги наций. Россия стартует матчем с Албанией 2 июня

2 часа назад

Россия сыграет в новом сезоне Лиги наций в группе 2 лиги В:

  • 🇦🇱 Албания – 🇷🇺 Россия, 2 июня, 21:45 (по Москве)
  • 🇮🇱 Израиль – 🇷🇺 Россия, 6 июня, 21:45
  • 🇷🇺 Россия – 🇮🇸 Исландия, 10 июня, 21:45
  • 🇷🇺 Россия – 🇦🇱 Албания, 13 июня, 21:45
  • 🇮🇸 Исландия – Россия, 24 сентября, 16:00
  • 🇷🇺 Россия – 🇮🇱 Израиль, 27 сентября, 21:45

После завершения группового этапа пройдет жеребьевка финальной стадии. В июне 2023 года пройдут полуфиналы и финал.


 

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Источник:
телеграм-канал сборной России
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