УЕФА опубликовал расписание Лиги наций. Россия стартует матчем с Албанией 2 июня

Россия сыграет в новом сезоне Лиги наций в группе 2 лиги В:

🇦🇱 Албания – 🇷🇺 Россия, 2 июня, 21:45 (по Москве)

🇮🇱 Израиль – 🇷🇺 Россия, 6 июня, 21:45

🇷🇺 Россия – 🇮🇸 Исландия, 10 июня, 21:45

🇷🇺 Россия – 🇦🇱 Албания, 13 июня, 21:45

🇮🇸 Исландия – Россия, 24 сентября, 16:00

🇷🇺 Россия – 🇮🇱 Израиль, 27 сентября, 21:45

После завершения группового этапа пройдет жеребьевка финальной стадии. В июне 2023 года пройдут полуфиналы и финал.



