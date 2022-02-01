Россия
Украина
Россия и Украина встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
01 февраля, 20:54
Россия обыграла Грузию в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу (3:1) и вышла в полуфинал. Ее соперником будет Украина, который накануне обыграла Казахстан (5:3).
Игра пройдет 4 февраля, победитель выйдет в финал, который состоится 6 февраля.
Международные спортивные организации традиционно разводят Украину и Россию по разным частям сетки. Это происходит на фоне разногласий между странами, начавшимися в 2014 году. Такое происходило, например, на чемпионате Европы по большому футболу.
Одним из наиболее резонансных последствий этого конфликта для спорта был отказ Украины от поездки в Россию на ЧМ по пляжному футболу в 2021 году. Сборная отобралась на турнир, но за полтора месяца до старта снялась с него.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые