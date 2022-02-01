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#Россия #Украина

Россия и Украина встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

01 февраля, 20:54

Россия обыграла Грузию в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу (3:1) и вышла в полуфинал. Ее соперником будет Украина, который накануне обыграла Казахстан (5:3).

Игра пройдет 4 февраля, победитель выйдет в финал, который состоится 6 февраля.

Международные спортивные организации традиционно разводят Украину и Россию по разным частям сетки. Это происходит на фоне разногласий между странами, начавшимися в 2014 году. Такое происходило, например, на чемпионате Европы по большому футболу.

Одним из наиболее резонансных последствий этого конфликта для спорта был отказ Украины от поездки в Россию на ЧМ по пляжному футболу в 2021 году. Сборная отобралась на турнир, но за полтора месяца до старта снялась с него.

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Источник:
Гол
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