Почему Украина вышла в плей-офф с тремя очками, а Россия − нет?
🇷🇺 Сборная России претендовала на выход из группы до последнего тура группового этапа Евро-2020. Уступив Дании 1:4, она покинула турнир. У России на этом Евро – одна победа и два поражения. Три набранных очка.
🇺🇦 Сборной Украины достаточно было ничьей в последнем туре для точного выхода из группы, но она проиграла Австрии 0:1 и сползла на третье место. У Украины – одна победа и два поражения. Те же три очка.
Согласно регламенту Евро, в 1/8 финала не выходят команды из последних мест в группах и две худшие сборные среди всех третьих мест.
🇷🇺 Россия финишировала четвертой и автоматически покинула турнир.
🇺🇦 Украина закончила групповой этап на третьем месте и вышла в плей-офф. Она не попала в число двух худших команд с третьих мест.
Одни и те же очки, одно и то же число побед – но абсолютно разный итог. Почему?
Почему Украине помешала бы победа Польши
Украина обеспечила себе выход из группы в последний день группового этапа. Стало ясно, что в таблице третьих мест, где выходят четыре лучшие команды, а вылетают две худшие, она попадает в число лучших.
При равенстве очков считается разница мячей.
🇨🇿 Чехия – 4 очка.
🇨🇭 Швейцария – 4 очка.
🇵🇹 Португалия – 3 очка, разница 5:4.
🇺🇦 Украина – 3 очка, разница 4:5.
🇫🇮 Финляндия – 3 очка, разница 1:3.
🇸🇰 Словакия – 3 очка, разница 2:7.
Выход Украины оформился перед заключительными матчами в группе F. Они никак не повлияют на судьбу Украины, поскольку она и так стоит ниже команды оттуда (пока Португалии).
Фактически решающим для Украины стал матч Швеция – Польша, в котором украинцев никак не устраивала любая победа поляков. Все было хорошо до 61-й минуты – Швеция вела 2:0, полякам нужно было за полчаса забивать трижды. Но потом Левандовски забил красивый гол, а за несколько минут до конца оформил дубль – 2:2.
У Польши оставалось примерно десять минут на третий гол, но в конце забили шведы, что полностью устроило украинцев. А если бы победили поляки, то третьей командой из группы Е стала бы Швеция (а не Словакия) с четырьмя очками и опередила бы Украину, у которой три очка, в таблице третьих мест.
В том случае Украину устраивали бы лишь только фантастические расклады в группе F, которые вряд ли бы сбылись. Но теперь это уже ни на что не влияет.
Процентов на 99 соперником Украины по 1/8 финала станет сборная Швеции, окончательно это станет ясно после всех матчей группового этапа. И тогда игра Швеция – Украина состоится 29 июня в Глазго. Один процент мы пока отдаем на то, что Португалия очень крупно уступит Франции (тогда Финляндия выйдет в плей-офф, а Украина сыграет с победителем группы F).
Почему Россия стала последней в своей группе?
В группе, где выступает Россия, первое место заняли бельгийцы с девятью очками. У Дании, Финляндии и России – по три. При равенстве очков считаются очки в личных встречах (тут одинаково), а затем разница мячей в них.
По разнице мячей в этих матчах:
- Дания 4:2.
- Финляндия 1:1.
- Россия 2:4.
Поэтому Дания стала второй, Финляндия третьей, а Россия – четвертой.
Что бы было с Россией в конкурсе третьих мест с такой разницей?
Напомним, в споре команд с третьих мест считается сначала количество очков, затем разница (во всех матчах). Если бы наши оказались на третьей строчке, то с тремя очками спорили бы до матчей группы F с Португалией и Украиной.
И тогда таблица третьих мест была бы такой:
🇨🇿 Чехия – 4 очка.
🇨🇭 Швейцария – 4 очка.
🇵🇹 Португалия – 3 очка, разница 5:4.
🇺🇦 Украина – 3 очка, разница 4:5.
🇷🇺 Россия – 3 очка, разница 2:7.
🇸🇰 Словакия – 3 очка, разница 2:7.
То есть тоже был бы вылет.
Напомните, когда Россия и Украина могли встретиться? А Украина еще может приехать в Санкт-Петербург?
Россия и Украина никак не встретились бы в 1/8 финала, но могли бы пересечься в четвертьфинале при двух вариантах.
- Победа России в группе В, второе место Украины в группе С, победы обеих сборных в 1/8-й.
- Второе место России в группе В, победа Украины в группе С, победы обеих сборных в 1/8-й.
Ничего из этого не произошло.
Матч Украины в Санкт-Петербурге в четвертьфинале теоретически был бы возможен, но если бы она вышла с третьего места (это получилось), из группы В тоже бы вышла третья команда (не получилось), а потом обыграла победителя группы F (ту самую, где Франция, Германия и Португалия).
Если соперник сборной Украины в 1/8 финала – Швеция, то ее приезд в Санкт-Петербург на четвертьфинал невозможен. Поскольку победитель этой пары сыграет в четвертьфинале в Риме.