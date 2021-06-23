Почему Украина вышла в плей-офф с тремя очками, а Россия − нет?

🇷🇺 Сборная России претендовала на выход из группы до последнего тура группового этапа Евро-2020. Уступив Дании 1:4, она покинула турнир. У России на этом Евро – одна победа и два поражения. Три набранных очка.

🇺🇦 Сборной Украины достаточно было ничьей в последнем туре для точного выхода из группы, но она проиграла Австрии 0:1 и сползла на третье место. У Украины – одна победа и два поражения. Те же три очка.

Согласно регламенту Евро, в 1/8 финала не выходят команды из последних мест в группах и две худшие сборные среди всех третьих мест.

🇷🇺 Россия финишировала четвертой и автоматически покинула турнир.

🇺🇦 Украина закончила групповой этап на третьем месте и вышла в плей-офф. Она не попала в число двух худших команд с третьих мест.

Одни и те же очки, одно и то же число побед – но абсолютно разный итог. Почему?