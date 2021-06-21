Малиновский был главной звездой и надеждой Украины перед Евро-2020. Но не затащил
Руслан Малиновский – самый дорогой игрок в составе сборной Украины на Евро-2020. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. Весной Малиновский выдал серию из десяти матчей с голами или передачами за «Аталанту». На том отрезке он забил шесть мячей и отдал восемь результативных пасов. Всего за сезон в Серии А – восемь голов и 12 передач.
На Евро Малиновский оценивал игру Украины в матче с Нидерландами: «Матч нельзя назвать отличным, играли слишком низко». Это оказалось проблемой всей атакующей группы сборной Украины на Евро-2020. За матч с Северной Македонией Украина 17 раз била в сторону ворот, в сумме за два других матча группы – 13. Игру с Австрией она закончила со счетом 0:1.
Украина набрала на чемпионате Европы три очка за три матча. Она проиграла Нидерландам и Австрии, но обыграла Северную Македонию. Три очка гарантировали Украине третье место, но нет ясности по попаданию с него в плей-офф. На Евро-2020 Малиновский выходил на поле во всех матчах группового этапа.
Что мы отметили в его игре:
➕ сделал ассист на Яремчука
➖ семь потерь мяча при обработке
➕ шесть ударов, четыре удара в створ, четыре ключевых паса
➖ не забил пенальти, сделал четыре потери мяча при обработке
➕ дважды заработал фолы и столько же раз показал успешный дриблинг
➖ заменен в перерыве
За два тура Малиновский сделал семь обостряющих передач. Столько же было у Робертсона и Хойберга, у остальных – меньше. Матч с Австрией вышел провальным. Статистика первого тайма по ударам – 1:13. Малиновский ушел в перерыве, а один из фанатов отметил в твиттере: «Малиновскому надо чаще брать игру на себя и играть в центре. Пока он изолирован».
Об этом же писали и другие фанаты:
Лидером сборной Украины на Евро-2020 стал Андрей Ярмоленко. Он переписал кучу рекордов и даже обошел Шевченко по сумме голов и пасов за сборную. Подробно мы рассказывали о нем в отдельном материале. Ярмоленко уже несколько лет проваливается во время клубного сезона, но приезжает в сборную и выглядит заметным.
У Малиновского получилась обратная ситуация. Шевченко перед Евро выделял Зинченко и Малиновского. Объяснял, что игрой в клубах они влияют на имидж Украины. «Это поднятие нашего престижа. Это очень важно, потому что наконец-то и большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов», – говорил Шевченко.
До старта Евро-2020 Шевченко рассказывал, что у Малиновского на турнире будет две роли – в полузащите и в атаке. Он ждал от него качества и динамики. Но Малиновский блекло провел игры Евро-2020. Его партнер Зинченко еще и ошибся в моменте с третьим голом Нидерландов. Так Украина потеряла важное очко – оно может сказаться в борьбе за место в плей-офф.