Малиновский был главной звездой и надеждой Украины перед Евро-2020. Но не затащил

Руслан Малиновский – самый дорогой игрок в составе сборной Украины на Евро-2020. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. Весной Малиновский выдал серию из десяти матчей с голами или передачами за «Аталанту». На том отрезке он забил шесть мячей и отдал восемь результативных пасов. Всего за сезон в Серии А – восемь голов и 12 передач.

На Евро Малиновский оценивал игру Украины в матче с Нидерландами: «Матч нельзя назвать отличным, играли слишком низко». Это оказалось проблемой всей атакующей группы сборной Украины на Евро-2020. За матч с Северной Македонией Украина 17 раз била в сторону ворот, в сумме за два других матча группы – 13. Игру с Австрией она закончила со счетом 0:1.

Украина набрала на чемпионате Европы три очка за три матча. Она проиграла Нидерландам и Австрии, но обыграла Северную Македонию. Три очка гарантировали Украине третье место, но нет ясности по попаданию с него в плей-офф. На Евро-2020 Малиновский выходил на поле во всех матчах группового этапа.