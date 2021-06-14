Украина
Евро-2020
Россия
«Тоже проиграла. Но по-другому». Как россияне реагируют на матч Украины 🇷🇺 🇺🇦
час назад
Украина проиграла Голландии на Евро-2020. Это ее шестое поражение на чемпионатах Европы подряд, но все почти пошло по-другому: за четыре минуты Ярмоленко и Яремчук превратили 0:2 в 2:2.
Дюмфрис забил третий и породил главную эмоцию дня:
Поражение от Голландии = параллели с Россией, которая проиграла Бельгии (0:3). Тоже играли с фаворитом, тоже проиграли. Плюс недавний скандал про форму.
Как зрители из России реагировали на поражение украинцев.
Тина Канделаки написала в телеграме: «Тот же ноль в графе «очки», никаких трагедий и ситуация по-прежнему в руках проигравшей команды. Намек, я надеюсь, понятен».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые