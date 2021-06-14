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#Украина #Евро-2020 #Россия

«Тоже проиграла. Но по-другому». Как россияне реагируют на матч Украины 🇷🇺 🇺🇦

час назад

Украина проиграла Голландии на Евро-2020. Это ее шестое поражение на чемпионатах Европы подряд, но все почти пошло по-другому: за четыре минуты Ярмоленко и Яремчук превратили 0:2 в 2:2. 

Дюмфрис забил третий и породил главную эмоцию дня:

Боль Украины – в крике Зинченко: «А-А-А-А-А-А»

Скриншот из трансляции Первого канала

Поражение от Голландии = параллели с Россией, которая проиграла Бельгии (0:3). Тоже играли с фаворитом, тоже проиграли. Плюс недавний скандал про форму. 

Как зрители из России реагировали на поражение украинцев.

Тина Канделаки написала в телеграме: «Тот же ноль в графе «очки», никаких трагедий и ситуация по-прежнему в руках проигравшей команды. Намек, я надеюсь, понятен».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago-images.de / Global Look Press
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