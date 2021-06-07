Россия и Украина могут встретиться на Евро? И даже в Санкт-Петербурге? Мы изучили, при каких условиях это случится

Россия и Украина выступают в разных группах на чемпионате Европы. Насколько реально, что они, выйдя из группы, встретятся в плей-офф?

Вкратце:

Россия и Украина никак не встретятся в 1/8 финала, поскольку в сетке нет пересечений команд из групп В и С на этой стадии. По той же причине невозможны матчи, например, Бельгия – Голландия или Дания – Австрия.

В четвертьфинале есть два варианта, при которых Россия и Украина могут встретиться.

В полуфинале возможностей гораздо больше, как и в финале.

Как Россия и Украина могут встретиться на Евро в четвертьфинале

Вот эти два варианта:

Россия выиграет группу В, а Украина займет второе место в группе С. России в 1/8 финала нужно будет победить одну из команд с третьих мест, Украине – победителя группы А (возможно, Италию). В этом случае Россия и Украина сыграют 2 июля в Мюнхене.

Украина выиграет группу С, Россия финиширует второй в группе В. Тогда уже Украине нужно будет победить команду с третьего места, а России – победителя группы А. И тогда матч Украина – Россия состоится 3 июля в Баку.