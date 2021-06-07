Россия и Украина могут встретиться на Евро? И даже в Санкт-Петербурге? Мы изучили, при каких условиях это случится
Россия и Украина выступают в разных группах на чемпионате Европы. Насколько реально, что они, выйдя из группы, встретятся в плей-офф?
Вкратце:
- Россия и Украина никак не встретятся в 1/8 финала, поскольку в сетке нет пересечений команд из групп В и С на этой стадии. По той же причине невозможны матчи, например, Бельгия – Голландия или Дания – Австрия.
- В четвертьфинале есть два варианта, при которых Россия и Украина могут встретиться.
- В полуфинале возможностей гораздо больше, как и в финале.
Как Россия и Украина могут встретиться на Евро в четвертьфинале
Вот эти два варианта:
Россия выиграет группу В, а Украина займет второе место в группе С. России в 1/8 финала нужно будет победить одну из команд с третьих мест, Украине – победителя группы А (возможно, Италию). В этом случае Россия и Украина сыграют 2 июля в Мюнхене.
Украина выиграет группу С, Россия финиширует второй в группе В. Тогда уже Украине нужно будет победить команду с третьего места, а России – победителя группы А. И тогда матч Украина – Россия состоится 3 июля в Баку.
Как Россия и Украина могут встретиться на Евро в полуфинале
Для этого нужно: а) занять определенное место; б) пройти две стадии плей-офф до полуфинала.
- Россия выигрывает группу В, а Украина выходит с третьего места, и они обе проходят две стадии плей-офф.
- Украина выигрывает группу С, Россия выходит с третьей строчки, обе проходят две стадии.
- Россия выходит со второго, Украина – с третьего, обе проходят две стадии.
- Украина занимает второе место, Россия – третье, и они обе проходят две стадии.
Важно: сетка плей-офф построена таким образом, что команды с третьего места часто узнают своего соперника в последний момент. Например, выиграв группу В, сборная попадает на третью команду группы А, D, Е или F, а на какую конкретно – будет ясно по итогам группового этапа.
Так что вариант, при котором, условно, Россия выиграет группу, а Украина станет третьей – еще не гарантия, что они потенциально пересекутся в полуфинале. Они могут оказаться в разных частях сетки.
В случае с четвертьфиналами, о котором говорилось выше, таких оговорок нет, потому что у команд с первых и вторых мест в группе есть свои четкие места в сетке.
Как Россия и Украина могут встретиться на Евро в финале
Исходя из построения сетки, тут может быть масса вариантов, и ясно это будет в последний момент, если Россия или Украина будут выходить с третьих мест.
Но в разных частях сетки они окажутся точно, если:
- Россия выиграет группу В, а Украина – группу С.
- Россия станет второй в В, а Украина – в С.
Мелким шрифтом нужно приписать, что в этом случае России и Украине для встречи в финале в Лондоне нужно пройти три стадии плей-офф.
А матч Россия – Украина возможен в Санкт-Петербурге?
Нет, такого не будет. Четвертьфинальный матч состоится между двумя соперниками из вот этих четырех:
- Победитель группы F.
- Третья команда из групп А, В или С.
- Вторая команда группы D.
- Вторая команда группы Е.
Только один соперник из группы В или С возможен на матче в Санкт-Петербурге.
Получается, Украина может сыграть в Санкт-Петербурге?
Да. Но для этого нужно соблюдение таких условий:
- Выход Украины с третьего места в группе.
- Обязательный выход с третьего места команд в группах А и В (в этом случае третья команда С попадает в ту часть сетки, где возможен выход в 1/4 в Санкт-Петербурге).
- Победа над победителем группы F в 1/8 финала. Напоминаем, группа F – та, где играют Португалия, Германия и Франция.
Такой вариант кажется не очень реальным, потому что должно сойтись несколько условий.
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А есть еще что-то, что будет объединять Россию и Украину на этом Евро?
Интересным будет 21 июня. В этот день состоятся матчи третьего тура как раз в группах В и С.
- В 19:00 по московскому времени Украина сыграет с Австрией в Бухаресте.
- В 22:00 начнется матч Россия – Дания в Копенгагене.
С большей долей вероятности обе команды будут бороться за распределение мест в плей-офф. Выйти туда возможно даже с тремя очками, как на прошлом Евро это сделали, например, Португалия и Северная Ирландия. Все будет зависеть от раскладов.