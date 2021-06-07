Евро-2020
Россия
Украина
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Россия #Украина

Россия и Украина могут встретиться на Евро? И даже в Санкт-Петербурге? Мы изучили, при каких условиях это случится

вчера, 14:23

РФС

Россия и Украина выступают в разных группах на чемпионате Европы. Насколько реально, что они, выйдя из группы, встретятся в плей-офф? 

Вкратце:

  • Россия и Украина никак не встретятся в 1/8 финала, поскольку в сетке нет пересечений команд из групп В и С на этой стадии. По той же причине невозможны матчи, например, БельгияГолландия или ДанияАвстрия.
  • В четвертьфинале есть два варианта, при которых Россия и Украина могут встретиться.
  • В полуфинале возможностей гораздо больше, как и в финале.

Как Россия и Украина могут встретиться на Евро в четвертьфинале

Вот эти два варианта:

Россия выиграет группу В, а Украина займет второе место в группе С. России в 1/8 финала нужно будет победить одну из команд с третьих мест, Украине – победителя группы А (возможно, Италию). В этом случае Россия и Украина сыграют 2 июля в Мюнхене.

Украина выиграет группу С, Россия финиширует второй в группе В. Тогда уже Украине нужно будет победить команду с третьего места, а России – победителя группы А. И тогда матч Украина – Россия состоится 3 июля в Баку.

РФС

Как Россия и Украина могут встретиться на Евро в полуфинале

Для этого нужно: а) занять определенное место; б) пройти две стадии плей-офф до полуфинала.

  • Россия выигрывает группу В, а Украина выходит с третьего места, и они обе проходят две стадии плей-офф.
  • Украина выигрывает группу С, Россия выходит с третьей строчки, обе проходят две стадии.
  • Россия выходит со второго, Украина – с третьего, обе проходят две стадии.
  • Украина занимает второе место, Россия – третье, и они обе проходят две стадии.

Важно: сетка плей-офф построена таким образом, что команды с третьего места часто узнают своего соперника в последний момент. Например, выиграв группу В, сборная попадает на третью команду группы А, D, Е или F, а на какую конкретно – будет ясно по итогам группового этапа.

Так что вариант, при котором, условно, Россия выиграет группу, а Украина станет третьей – еще не гарантия, что они потенциально пересекутся в полуфинале. Они могут оказаться в разных частях сетки.

В случае с четвертьфиналами, о котором говорилось выше, таких оговорок нет, потому что у команд с первых и вторых мест в группе есть свои четкие места в сетке.

www.imago-images.de / Global Look Press

Как Россия и Украина могут встретиться на Евро в финале

Исходя из построения сетки, тут может быть масса вариантов, и ясно это будет в последний момент, если Россия или Украина будут выходить с третьих мест.

Но в разных частях сетки они окажутся точно, если:

  • Россия выиграет группу В, а Украина – группу С.
  • Россия станет второй в В, а Украина – в С.

Мелким шрифтом нужно приписать, что в этом случае России и Украине для встречи в финале в Лондоне нужно пройти три стадии плей-офф.

А матч Россия – Украина возможен в Санкт-Петербурге?

Нет, такого не будет. Четвертьфинальный матч состоится между двумя соперниками из вот этих четырех:

  • Победитель группы F.
  • Третья команда из групп А, В или С.
  • Вторая команда группы D.
  • Вторая команда группы Е.

Только один соперник из группы В или С возможен на матче в Санкт-Петербурге.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Получается, Украина может сыграть в Санкт-Петербурге?

Да. Но для этого нужно соблюдение таких условий:

  • Выход Украины с третьего места в группе.
  • Обязательный выход с третьего места команд в группах А и В (в этом случае третья команда С попадает в ту часть сетки, где возможен выход в 1/4 в Санкт-Петербурге).
  • Победа над победителем группы F в 1/8 финала. Напоминаем, группа F – та, где играют Португалия, Германия и Франция.

Такой вариант кажется не очень реальным, потому что должно сойтись несколько условий.

Украина сделала политическое заявление из формы на Евро-2020. На футболках – границы страны с Крымом и Донецком

А есть еще что-то, что будет объединять Россию и Украину на этом Евро?

Интересным будет 21 июня. В этот день состоятся матчи третьего тура как раз в группах В и С.

  • В 19:00 по московскому времени Украина сыграет с Австрией в Бухаресте.
  • В 22:00 начнется матч Россия – Дания в Копенгагене.

С большей долей вероятности обе команды будут бороться за распределение мест в плей-офф. Выйти туда возможно даже с тремя очками, как на прошлом Евро это сделали, например, Португалия и Северная Ирландия. Все будет зависеть от раскладов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Четыре места, в каждом – разная программа
Группы Евро-2020: главные матчи и прошлые достижения всех участников турнира
Команды, которые вышли на Евро-2020. Кто прошел, как это случилось, почему проходили отбор все
Сколько заработает победитель Евро-2020. Гарантированный доход России – более 9 миллионов
Логотип Евро-2020. У каждого города своя версия, а их все скрепляет мост. Год после пандемии не перерисовывался – это очень дорого
Талисман Евро-2020. УЕФА придумал для тех, кто вообще не следит за футболом
Мяч Евро-2020. Купить можно даже пляжную версию, название – несуществующее слово, а текстуры – знак размытых границ
Гимн Евро-2020. Автор – диджей, увлеченный садоводством. Текст песни – про единство человечества
Возврат билетов Евро-2020. Как сдать билеты и когда вернут деньги
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Россия
#Украина