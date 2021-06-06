Фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Четыре места, в каждом – разная программа
Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы. Санкт-Петербург принимает турнир от России. Там состоятся сразу семь матчей чемпионата Европы-2020: шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Игры пройдут со зрителями на трибунах. Для всех остальных специально организованы фан-зоны. Там будут трансляции матчей ЧЕ-2020.
Фан-зона на Конюшенной площади
В Санкт-Петербурге есть две главные фан-зоны. Первая – импровизированная футбольная деревня на Конюшенной площади. Из-за ее доработки перед стартом Евро-2020 в городе ожидается перекрытие движения. Фан-зона на Конюшенной площади будет работать с 11 июня по 11 июля. Там предусмотрено только два выходных дня – 25 июня и 30 июня.
Фан-зона на Конюшенной площади впервые откроется 11 июня в 12:00 по московскому времени. В этот день состоится матч-открытие чемпионата Европы, где сыграют Турция и Италия. Каждодневный график работы – с 12:00 до 00:00. При полной загрузке вход в фан-зону закроется, поэтому лучше приходить заранее.
В этой фан-зоне предусмотрены дополнительные активности. Она считается основной. Там установят точки фудкорта и специальные 11-метровые вышки. Задача – создать эффект присутствия на стадионе. В этом месте уже проходили фестивали болельщиков во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018.
Фан-зона у дворца спорта «Юбилейный»
Эта фан-зона считается дополнительной. Она придумана для разгрузки основной фан-зоны у Конюшенной площади, но по численности будет с ней сопоставима. Фан-зона у «Юбилейного» будет ориентирована на семьи. Туда разрешен вход с детьми, там же ожидаются мероприятия с футболистами.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывал, что основные ограничения – маски и соблюдение социальной дистанции. Их важно соблюдать при посещении фан-зон. Еще желательно привиться, но в фан-зоны пустят и без прививки от коронавируса. Отрицательный тест на коронавирус тоже не требуется.
В фан-зоне у «Юбилейного» появится парк футбола. Там будет мини-поле, спортивные аттракционы и другие активности. Здесь же пройдут мастер-классы. Рядом с этой (и с другими) фан-зоной отдельно запрещена продажа алкоголя в стеклянных тарах. Фан-зона у «Юбилейного» откроется 11 июня – в день старта чемпионата Европы-2020.
Фан-зона на Дворцовой площади
Первый заместитель председателя городского комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев рассказал, что со 2 июля откроется фан-зона на Дворцовой площади. Это дополнительная фан-зона.
Там пройдут трансляции четвертьфиналов, полуфиналов и финала Евро-2020. Но здесь будет минимум ярких развлечений – только трансляции матчей. График работы фан-зоны на Дворцовой площади: 2, 3, 6, 7 и 11 июля.
Фан-зона в Никольских рядах
Эту площадку отдельно организует РФС. Она остается частью проекта «Играем за вас-2». В Никольских рядах (ул. Садовая, 62) будет большой экран с трансляциями матчей. Подробная программа еще дорабатывается. РФС делает фан-зоны в разных городах России – даже там, где нет матчей чемпионата Европы. Полный список других адресов из новости от 1 июня:
Фан-зоны: «Наши парни. Играем за вас»:
- Калининград: стадион «Калининград» (Солнечный бульвар, 25)
- Самара: «Солидарность Арена» (ул. Демократическая, 57)
- Саранск: «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 1)
- Нижний Новгород: стадион «Нижний Новгород» (ул. Бетанкура, 1А)
- Екатеринбург: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5)
- Сочи: «Морской порт» (ул. Войкова, 1)
- Тула: место уточняется.
Некоторые игры чемпионата Европы перенесены в Санкт-Петербург из Дублина – там организаторы не дали гарантий по фанатам на трибунах. Санкт-Петербург гарантировал посещаемость на уровне 50% от вместимости стадионов. Такая же посещаемость разрешена и в фан-зонах – 50% от их максимальной вместимости.
Вот все матчи ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге:
🏟️ 12 июня, 22:00. Бельгия – Россия
🏟️ 14 июня, 19:00. Польша – Словакия
🏟️ 16 июня, 16:00. Финляндия – Россия
🏟️ 18 июня, 16:00. Швеция – Словакия
🏟️ 21 июня, 22:00. Финляндия – Бельгия
🏟️ 23 июня, 19:00. Швеция – Польша
🏟️ 2 июля, 19:00. 1/4 финала