Фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Четыре места, в каждом – разная программа

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы. Санкт-Петербург принимает турнир от России. Там состоятся сразу семь матчей чемпионата Европы-2020: шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Игры пройдут со зрителями на трибунах. Для всех остальных специально организованы фан-зоны. Там будут трансляции матчей ЧЕ-2020.

Фан-зона на Конюшенной площади

В Санкт-Петербурге есть две главные фан-зоны. Первая – импровизированная футбольная деревня на Конюшенной площади. Из-за ее доработки перед стартом Евро-2020 в городе ожидается перекрытие движения. Фан-зона на Конюшенной площади будет работать с 11 июня по 11 июля. Там предусмотрено только два выходных дня – 25 июня и 30 июня.

Фан-зона на Конюшенной площади впервые откроется 11 июня в 12:00 по московскому времени. В этот день состоится матч-открытие чемпионата Европы, где сыграют Турция и Италия. Каждодневный график работы – с 12:00 до 00:00. При полной загрузке вход в фан-зону закроется, поэтому лучше приходить заранее.