Сколько заработает победитель Евро-2020. Гарантированный доход России – более 9 миллионов
Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы. Там участвуют 24 сборные, которые разделены на шесть групп. В каждой из групп – по четыре команды. Сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Два матча пройдут в Санкт-Петербурге, еще один – в Копенгагене. От результата этих игр напрямую зависят призовые деньги, которые она получит за выступление на ЧЕ-2020.
Еще в 2018 году УЕФА проводил конгресс в Братиславе. Там было объявлено о рекордном призовом фонде турнира чемпионата Европы-2020. Общие призовые деньги – 371 миллион евро. Призовой фонд Евро-2016 несколько раз перерабатывался. Он был на 70 миллионов евро меньше – 301 миллион евро. В 2012-м призовой фонд Евро составлял всего 196 миллионов евро.
Еще УЕФА подробно расписывал распределение средств между участниками Евро-2020. Все суммы – в евро:
💰 Каждая сборная гарантированно получает 9,25 млн. Это взнос за участие.
💰 Каждая победа на групповом этапе приносит 1,5 млн, ничья – 750 тысяч.
💰 Выход в 1/8 финала – 2 млн.
💰 Выход в 1/4 финала – 3,25 млн.
💰 Выход в 1/2 финала – 5 млн.
💰 Выход в финал – 7 млн.
Если сборная России не выиграет на Евро-2020 ни одного матча, она все равно заработает 9,25 миллиона евро.
Победа в чемпионате Европы принесет команде дополнительно еще 3 миллиона евро. УЕФА подсчитал, что победитель Евро-2020 заработает максимум 34 миллиона евро. В этой сумме учитываются три потенциальные победы в матчах на групповом этапе (1,5*3=4,5). Если побед будет меньше, то и общие призовые немного изменятся.
В 2016 году на Евро победила сборная Португалии. Тогда ее максимальный заработок заканчивался на отметке в 27 миллионов евро. УЕФА отмечал, что призовые за Евро-2020 – денежный рекорд для такого турнира. Все команды из 1/8 финала чемпионата Европы заработают около 15 миллионов евро.
Резкий рост суммы призовых объясним увеличением количества участников. Раньше на Евро было 16 участников, сейчас – 24. Важно: в этом материале мы учитываем только призовые деньги, которые выделяет УЕФА. Заработок игроков каждой сборной точно будет больше из-за дополнительных бонусов от местных федераций. Они решаются отдельно.
ESPN писал в 2021 году, что УЕФА и сейчас берет за основу согласованные призовые на том конгрессе. Пандемия коронавируса повлияла на общие доходы организации, но УЕФА имеет денежные резервы. Даже в перенесенном виде Евро-2020 – важный турнир со стороны доходов. С помощью продажи прав на телетрансляции УЕФА заработает дополнительные средства.