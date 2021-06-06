Сколько заработает победитель Евро-2020. Гарантированный доход России – более 9 миллионов

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы. Там участвуют 24 сборные, которые разделены на шесть групп. В каждой из групп – по четыре команды. Сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Два матча пройдут в Санкт-Петербурге, еще один – в Копенгагене. От результата этих игр напрямую зависят призовые деньги, которые она получит за выступление на ЧЕ-2020.

Еще в 2018 году УЕФА проводил конгресс в Братиславе. Там было объявлено о рекордном призовом фонде турнира чемпионата Европы-2020. Общие призовые деньги – 371 миллион евро . Призовой фонд Евро-2016 несколько раз перерабатывался. Он был на 70 миллионов евро меньше – 301 миллион евро. В 2012-м призовой фонд Евро составлял всего 196 миллионов евро.

Еще УЕФА подробно расписывал распределение средств между участниками Евро-2020. Все суммы – в евро:

💰 Каждая сборная гарантированно получает 9,25 млн. Это взнос за участие.

💰 Каждая победа на групповом этапе приносит 1,5 млн, ничья – 750 тысяч.

💰 Выход в 1/8 финала – 2 млн.

💰 Выход в 1/4 финала – 3,25 млн.

💰 Выход в 1/2 финала – 5 млн.

💰 Выход в финал – 7 млн.