Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020

Спонсоры Евро-2020

04 июня, 15:09

На официальном сайте представлены такие компании.

Официальные партнеры:

  • Платежная система Alipay.
  • «Газпром».
  • Volkswagen.
  • Сервис для бронирования жилья Booking.
  • Производитель бытовой техники Hisense.
  • Почтовая компания Fedex.

Официальные лицензиаты Евро: Adidas, Hublot, IMG, Panini и Konami.

В феврале УЕФА подписал последний спонсорский контракт для Евро – с Quatar Airways. До этого официальными спонсорами стали: Coca-Cola, Socar, Takeaway.com, TikTok, Vivo.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Талисман Евро-2020. УЕФА придумал для тех, кто вообще не следит за футболом
Логотип Евро-2020. У каждого города своя версия, а их все скрепляет мост. Год после пандемии не перерисовывался – это очень дорого
Мяч Евро-2020. Купить можно даже пляжную версию, название – несуществующее слово, а текстуры – знак размытых границ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020