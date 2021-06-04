Евро-2020
Спонсоры Евро-2020
04 июня, 15:09
На официальном сайте представлены такие компании.
Официальные партнеры:
- Платежная система Alipay.
- «Газпром».
- Volkswagen.
- Сервис для бронирования жилья Booking.
- Производитель бытовой техники Hisense.
- Почтовая компания Fedex.
Официальные лицензиаты Евро: Adidas, Hublot, IMG, Panini и Konami.
В феврале УЕФА подписал последний спонсорский контракт для Евро – с Quatar Airways. До этого официальными спонсорами стали: Coca-Cola, Socar, Takeaway.com, TikTok, Vivo.
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