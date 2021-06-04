Спонсоры Евро-2020

На официальном сайте представлены такие компании.

Официальные партнеры:

Платежная система Alipay.

«Газпром».

Volkswagen.

Сервис для бронирования жилья Booking.

Производитель бытовой техники Hisense.

Почтовая компания Fedex.

Официальные лицензиаты Евро: Adidas, Hublot, IMG, Panini и Konami.

В феврале УЕФА подписал последний спонсорский контракт для Евро – с Quatar Airways. До этого официальными спонсорами стали: Coca-Cola, Socar, Takeaway.com, TikTok, Vivo.