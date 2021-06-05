Группы Евро-2020: главные матчи и прошлые достижения всех участников турнира
11 июня стартует чемпионат Европы. Самое время напомнить состав всех групп и участников, которые сыграют на этом турнире.
В скобках возле каждой сборной мы укажем место в рейтинге ФИФА.
Группа А
🇮🇹 Италия (7): в последний раз выигрывала Евро в 1968-м; доходила до финала – в 2000-м и в 2012-м.
🇨🇭 Швейцария (13): наивысший результат на чемпионатах Европы – выход в 1/8 финала в 2016-м.
🇹🇷 Турция (29): вместе с Россией стала бронзовым призером Евро-2008.
🏴 Уэльс (17): прямо перед Евро сменился тренер из-за судебных разбирательств Гиггза.
Итальянцы – главный фаворит этой группы. Несмотря на место в рейтинге ФИФА, главным их соперником кажется Турция. Матч между ними – открытие турнира. Он состоится 11 июня.
Группа В
🇧🇪 Бельгия (1): в 1980-м дошла до финала чемпионата Европы, где проиграла ФРГ. С того момента лишь раз выходила в плей-офф Евро.
🇩🇰 Дания (10): чемпион Европы-1992.
🇫🇮 Финляндия (54): дебютирует на чемпионате Европы.
🇷🇺 Россия (38): в 2008-м взяла бронзу Евро.
В главном матче группы (для нас) сыграют Россия и Бельгия. Встреча состоится 12 июня.
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Группа С
🇲🇰 Северная Македония (62): дебютанты Евро.
🇦🇹 Австрия (23): в 2008-м принимала чемпионат Европы вместе со Швейцарией.
🇳🇱 Голландия (16): в 1998-м победила на Евро; еще четырежды брала бронзу.
🇺🇦 Украина (24): трижды участвовала на Евро, но ни разу не выходила в плей-офф.
Голландцы – главные фавориты группы. Украине по силе занять второе место. В очной встрече они сойдутся 13 июня.
Группа D
🇭🇷 Хорватия (14): наивысшее достижение – выход в четвертьфинал Евро-1996.
🇨🇿 Чехия (40): в 1996-м выходила в финал, в 2004-м получила бронзу.
🏴 Англия (4): ни разу не побеждала на Евро, зато дважды занимала третье место.
🏴 Шотландия (44): в последний раз играла на чемпионате Европы в 1996-м.
Очевидно, что Англия и Хорватия сыграют в главном матче группы. Повторение полуфинала ЧМ-2018 состоится 13 июня.
Группа Е
🇵🇱 Польша (21): стабильно попадает в финальный раунд турнира с 2008-го.
🇪🇸 Испания (6): трехкратный чемпион Европы (1964-й, 2008-й и 2012-й)
🇸🇪 Швеция (18): главное достижение на Евро – попадание в полуфинал (= 3 место) на турнире 1992 года.
🇸🇰 Словакия (36): в этом году словаки всего во второй раз в истории сыграют на Евро.
Испанцы против поляков? Мората против Левандовски? Де Хеа или Щенсны? Кто сильнее – узнаем 19 июня.
Группа F
🇭🇺 Венгрия (37): участвует на Евро во второй раз подряд, до этого не квалифицировалась на турнир с 1972-го.
🇫🇷 Франция (2): приедет в статусе чемпиона мира.
🇩🇪 Германия (12): последний турнир для Йоахима Лева в качестве тренера сборной.
🇵🇹 Португалия (5): в этот раз попытается защитить титул чемпиона Европы, добытый еще в 2016-м.
Очень сложная группа в плане выбора главного матча, ведь тут сойдутся немцы, чемпионы мира и Европы. Франция сыграет против Германии 15 июня, против Португалии – 23-го числа; Германия встретится с португальцами 19 июня.
Составы всех сборных на Евро-2020
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