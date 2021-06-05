Группы Евро-2020: главные матчи и прошлые достижения всех участников турнира

11 июня стартует чемпионат Европы. Самое время напомнить состав всех групп и участников, которые сыграют на этом турнире.

В скобках возле каждой сборной мы укажем место в рейтинге ФИФА.

Группа А

🇮🇹 Италия (7): в последний раз выигрывала Евро в 1968-м; доходила до финала – в 2000-м и в 2012-м.

🇨🇭 Швейцария (13): наивысший результат на чемпионатах Европы – выход в 1/8 финала в 2016-м.

🇹🇷 Турция (29): вместе с Россией стала бронзовым призером Евро-2008.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс (17): прямо перед Евро сменился тренер из-за судебных разбирательств Гиггза.

Итальянцы – главный фаворит этой группы. Несмотря на место в рейтинге ФИФА, главным их соперником кажется Турция. Матч между ними – открытие турнира. Он состоится 11 июня.