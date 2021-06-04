Команды, которые вышли на Евро-2020. Кто прошел, как это случилось, почему проходили отбор все

На чемпионате Европы-2020 будут участвовать 24 команды, которые попали на турнир с помощью отборочных матчей.

Обычно на чемпионатах Европы уже заранее известен один участник – это хозяин турнира, который получает автоматическую квалификацию. Евро-2020 пройдет в 11 разных странах, поэтому автоматически на турнир никто не попал. Все были вынуждены проходить отборочный турнир.

Принцип отбора был следующим:

➡️ 55 сборных разделены на десять отборочных групп (пять групп из пяти команд и пять групп из шести).

➡️ По две лучшие команды из каждой группы выходили напрямую – так определились 20 участников.

➡️ Еще четыре команды могли отобраться через Лигу наций-2018/19.

Первые два места в своих отборочных группах заняли:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇿 Англия и Чехия (группа А).

🇺🇦🇵🇹 Украина и Португалия (В).

🇩🇪🇳🇱 Германия и Голландия (С).

🇨🇭🇩🇰 Швейцария и Дания (D).

🇭🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Хорватия и Уэльс (Е).

🇪🇸🇸🇪 Испания и Швеция (F).

🇵🇱🇦🇹 Польша и Австрия (G).

🇫🇷🇹🇷 Франция и Турция (H).

🇧🇪🇷🇺 Бельгия и Россия (I).

🇮🇹🇫🇮 Италия и Финляндия (J).

Сборная России выиграла восемь из десяти матчей в своей группе – по два раза у Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. И дважды уступила Бельгии.