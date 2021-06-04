Команды, которые вышли на Евро-2020. Кто прошел, как это случилось, почему проходили отбор все
На чемпионате Европы-2020 будут участвовать 24 команды, которые попали на турнир с помощью отборочных матчей.
Обычно на чемпионатах Европы уже заранее известен один участник – это хозяин турнира, который получает автоматическую квалификацию. Евро-2020 пройдет в 11 разных странах, поэтому автоматически на турнир никто не попал. Все были вынуждены проходить отборочный турнир.
Принцип отбора был следующим:
➡️ 55 сборных разделены на десять отборочных групп (пять групп из пяти команд и пять групп из шести).
➡️ По две лучшие команды из каждой группы выходили напрямую – так определились 20 участников.
➡️ Еще четыре команды могли отобраться через Лигу наций-2018/19.
Первые два места в своих отборочных группах заняли:
🏴🇨🇿 Англия и Чехия (группа А).
🇺🇦🇵🇹 Украина и Португалия (В).
🇩🇪🇳🇱 Германия и Голландия (С).
🇨🇭🇩🇰 Швейцария и Дания (D).
🇭🇷🏴 Хорватия и Уэльс (Е).
🇪🇸🇸🇪 Испания и Швеция (F).
🇵🇱🇦🇹 Польша и Австрия (G).
🇫🇷🇹🇷 Франция и Турция (H).
🇧🇪🇷🇺 Бельгия и Россия (I).
🇮🇹🇫🇮 Италия и Финляндия (J).
Сборная России выиграла восемь из десяти матчей в своей группе – по два раза у Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. И дважды уступила Бельгии.
Команды, которые не сумели выйти напрямую, получили шанс попасть через Лигу наций. По ее итогам они были разбиты на четыре турнира плей-офф с полуфиналами и финалами. Каждой команде для выхода на Евро нужно было выиграть полуфинал и финал в своем плей-офф.
Так стали известны имена еще четырех участников Евро:
🇭🇺 Венгрия. Выиграла у Исландии в финале, в полуфиналах участвовали Румыния и Болгария.
🇸🇰 Словакия. Победила в решающем матче Северную Ирландию, в полуфиналах играли Ирландия и Босния и Герцеговина.
🏴 Шотландия. Прошла в финале по пенальти Сербию, в полуфиналах участвовали Израиль и Норвегия.
🇲🇰 Северная Македония. Одолела в финале Грузию, в полуфиналах с ними встречались Белоруссия и Косово.
Сборные отбирались в разное время:
Имена 20 команд, квалифицировавшихся через отборочный турнир, стали известны по его окончании – еще осенью 2019 года. Россия отобралась именно тогда.
Еще четыре команды должны были сыграть матчи плей-офф весной 2020 года, но они были перенесены на осень 2020-го из-за пандемии коронавируса.
Так полный состав участников стали известен только в ночь с 12 на 13 ноября 2020 года.
Жеребьевка Евро-2020 прошла еще в 2019 году. Она тоже была необычной из-за проведения чемпионата в разных странах. Места в группах для некоторых команд уже были распределены. К примеру, Россия должна была попасть в группу, где матчи проводятся в Санкт-Петербурге, Германия – где запланированы игры в Мюнхене и так далее.
Поэтому:
🏟️ Италия попала в группу А (три матча в Риме).
🏟️ Россия и Дания оказались в группе В (по три матча в Санкт-Петербурге и Копенгагене).
🏟️ Голландия стала участницей группы С (три игры в Амстердаме).
🏟️ Англия и Шотландия помещены в группу D (по три игры в Лондоне и Глазго).
🏟️ Испания – участник группы Е (три матча в Севилье).
🏟️ Германия и Венгрия – в группе F (по три матча в Мюнхене и Будапеште).
Полный состав групп определила жеребьевка. Он выглядит так:
🇮🇹 🇨🇭 🇹🇷 🏴 Италия, Швейцария, Турция, Уэльс – в группе А.
🇧🇪 🇩🇰 🇫🇮 🇷🇺 Бельгия, Дания, Финляндия, Россия – в группе В.
🇦🇹 🇳🇱 🇲🇰 🇺🇦 Австрия, Голландия, Северная Македония, Украина – в группе С.
🇭🇷 🇨🇿 🏴 🏴 Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия – в группе D.
🇵🇱 🇸🇰 🇪🇸 🇸🇪 Польша, Словакия, Испания, Швеция – в группе Е.
🇫🇷 🇩🇪 🇭🇺 🇵🇹 Франция, Германия, Венгрия, Португалия – в группе F.
Матчи Евро пройдут в период с 11 июня по 11 июля.
🗓️ 11-23 июня – игры группового этапа.
🗓️ 26-29 июня – матчи 1/8 финала.
🗓️ 2-3 июля – матчи 1/4 финала.
🗓️ 6-7 июля – полуфиналы.
🗓️ 11 июля – финал.