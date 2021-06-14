Боль Украины – в крике Зинченко: «А-А-А-А-А-А»
Украина отыгралась со счета 0:2 в матче с Нидерландами. Ярмоленко и Яремчук забили первые и исторические голы на Евро. До этого за Украину на чемпионатах Европы забивал только Андрей Шевченко. Его дубль в 2012 году принес Украине победу над Швецией (2:1). Ярмоленко в том матче ассистировал на один из голов.
Красивую историю тут же испортил третий гол Нидерландов. Дензел Дюмфрис впервые забил за сборную Нидерландов – и сразу победный гол в матче Евро-2020. Он выиграл борьбу у Зинченко, который отреагировал максимально эмоционально. Упал на газон, схватился за голову, потом пошел к центру поля. Все это время он кричал.
За секунду до гола:
На пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко говорил, что команда отыгралась в фактически проигранном матче. По поводу пропущенного гола он сказал так: «Такой мяч, который мы пропустили, мы могли бы и не пропускать». Шевченко назвал это необязательной ошибкой, но объяснил ее через яркий матч с моментами.
Некоторые фанаты критиковали Зинченко еще до гола. Потом – особенно сильно. Но было и объяснение его ошибок через отсутствие взаимопонимания с партнерами. В «Манчестер Сити» Зинченко играл левого защитника. С командой он дошел до финала Лиги чемпионов. За Украину в этом составе вышли восемь дебютантов чемпионатов Европы.
Как менялось отношение к Зинченко с момента итогов первого тайма и до конца матча:
В такой ситуации беспроигрышно реагировал только «Манчестер Сити». За сборную Украины играл Зинченко, за Нидерланды вышел Аке. Оба стали участниками третьего гола Нидерландов. Аке в итоге и сделал результативный навес на Дюмфриса. Нидерланды и Украина всего забили за второй тайм пять голов – пока это самый результативный матч Евро-2020.
Дюмфрис стал лучшим игроком матча Голландия – Украина. Он забил победный гол
Таким был этот матч: