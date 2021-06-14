Боль Украины – в крике Зинченко: «А-А-А-А-А-А»

Украина отыгралась со счета 0:2 в матче с Нидерландами. Ярмоленко и Яремчук забили первые и исторические голы на Евро. До этого за Украину на чемпионатах Европы забивал только Андрей Шевченко. Его дубль в 2012 году принес Украине победу над Швецией (2:1). Ярмоленко в том матче ассистировал на один из голов.

Красивую историю тут же испортил третий гол Нидерландов. Дензел Дюмфрис впервые забил за сборную Нидерландов – и сразу победный гол в матче Евро-2020. Он выиграл борьбу у Зинченко, который отреагировал максимально эмоционально. Упал на газон, схватился за голову, потом пошел к центру поля. Все это время он кричал.