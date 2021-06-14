Евро-2020
Дензел Дюмфрис
Украина
Нидерланды
Дюмфрис стал лучшим игроком матча Голландия – Украина. Он забил победный гол
2 часа назад
Так завершился матч первого тура группового этапа Евро-2020 между Голландией и Украиной:
Украина отыгралась с 0:2, но Дензел Дюмфрис забил победный для Голландии гол. Последний раз команда участвовала в чемпионате Европы в 2012 году.
История о Дензеле Дюмфрисе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Сыграл два товарищеских матча (официальными они не были) за сборную Арубы (из этой страны его родители), причем забил гол мощным дальним ударом. Тогда ему было 17 лет, но позже он получил вызов в молодежку Голландии, а вскоре стал финалистом Лиги наций с главной командой.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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