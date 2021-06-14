Дюмфрис стал лучшим игроком матча Голландия – Украина. Он забил победный гол

История о Дензеле Дюмфрисе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Сыграл два товарищеских матча (официальными они не были) за сборную Арубы (из этой страны его родители), причем забил гол мощным дальним ударом. Тогда ему было 17 лет, но позже он получил вызов в молодежку Голландии, а вскоре стал финалистом Лиги наций с главной командой.