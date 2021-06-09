Евро-2020
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622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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24 сборные, 622 футболиста – это участники Евро-2020. За каждым из них есть карьерная история, но в нашем спецпроекте не будет банальных вещей. Один игрок Евро-2020 = один необычный факт из его жизни. Многих историй вы точно не знали. Македонцы, словаки, испанцы – там найдется все и обо всех.
Проект «Гола» – интересные факты о КАЖДОМ из 622 участников Евро-2020
Запоминаем схему:
- Заходим в наш раздел Евро-2020. Кликаем на вкладку составы. Попадаем сюда:
2. Дальше выбираем любую сборную. Например, Россию. Видим фотографии игроков – кликаем на любую из них:
3. Каждый клик открывает мини-профиль игрока. Там внизу и есть история из его жизни:
4. Так можно ходить по разным сборным. И лучше узнавать их игроков:
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