622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

24 сборные, 622 футболиста – это участники Евро-2020. За каждым из них есть карьерная история, но в нашем спецпроекте не будет банальных вещей. Один игрок Евро-2020 = один необычный факт из его жизни. Многих историй вы точно не знали. Македонцы, словаки, испанцы – там найдется все и обо всех.

Проект «Гола» – интересные факты о КАЖДОМ из 622 участников Евро-2020

Запоминаем схему: