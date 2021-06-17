Андрей Ярмоленко
Евро-2020
Украина
Северная Македония
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#Андрей Ярмоленко #Евро-2020 #Украина #Северная Македония

Ярмоленко – читер сборной Украины. Играет и забивает там чаще, чем в клубе

31 минуту назад

твиттер Евро-2020

Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020. В этой игре голом и ассистом отметился Андрей Ярмоленко. Так Ярмоленко официально стал самым результативным игроком сборной. За карьеру он имеет 63 очка по голам и передачам, у Андрея Шевченко – 61. Шевченко прямо сейчас тренирует Ярмоленко в сборной на Евро-2020.

Ярмоленко стабильно показывает уровень в сборной Украины, но с клубной карьерой все складывается не очень. В августе 2017 года «Боруссия» купила Ярмоленко у киевского «Динамо» за 25 миллионов евро. С этого момента начался его карьерный спад. Летом 2018-го Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма». «Боруссия» отдала его за 20 миллионов – и радуется.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Есть показательная статистика по игре Ярмоленко в «Вест Хэме» и сборной Украины. Сравниваем по выходам в старте, голам и передачам. Вся эта статистика интересна с поправкой на общее количество матчей клубов – они играют в несколько раз чаще, чем сборные. У Ярмоленко уже четыре года сопоставимые цифры по статистике, а показатели 2021-го – разрыв:

2018

  • «Вест Хэм»: 6 выходов в старте, 2 гола, 1 ассист.
  • Украина: 5 выходов в старте, 3 гола, 2 ассиста.

2019

  • «Вест Хэм»: 9 выходов в старте, 3 гола, 1 ассист
  • Украина: 6 выходов в старте, 1 гол, 0 ассистов

2020

  • «Вест Хэм»: 3 выхода в старте, 4 гола, 3 ассиста
  • Украина: 2 выхода в старте, 1 гол, 1 ассист

2021

  • «Вест Хэм»: 3 выхода в старте, 1 гол, 1 ассист
  • Украина: 4 выхода в старте, 4 гола, 1 ассист

Один из фанатов назвал Ярмоленко игроком, который обманывает клубы: «Ярмоленко не играет за «Вест Хэм», но тащит свою сборную. Так турнирные мошенники снова и снова обманывают команды». Другой фанат написал во время игры Украины и Северной Македонии: «Ярмоленко превращается в лучшего Роббена для сборной Украины. Что за игрок!»

Появляются и такие мемы:

Ярмоленко был на виду уже с первого матча Евро-2020. Тогда он забил такой гол Нидерландам:

На Евро Ярмоленко не в одиночку тащит Украину. Вместе с ним отдает и забивает Роман Яремчук. За все время на чемпионатах Европы сборная Украины забила шесть голов. Ярмоленко, Яремчук и Шевченко имеют по два гола. Шевченко забивал свои еще в 2012 году. С учетом товарищеских матчей перед Евро-2020 Яремчук и Ярмоленко отметились голами в трех играх подряд.

21 июня Украина сыграет с Австрией.

Ярмоленко – лучший игрок матча Украины и Северной Македонии на Евро-2020

Матч завершен
Украина
Ярмоленко 29
Яремчук 34
2:1
Матч завершен
Северная Македония
Алиоски 57
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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