Ярмоленко – читер сборной Украины. Играет и забивает там чаще, чем в клубе
Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020. В этой игре голом и ассистом отметился Андрей Ярмоленко. Так Ярмоленко официально стал самым результативным игроком сборной. За карьеру он имеет 63 очка по голам и передачам, у Андрея Шевченко – 61. Шевченко прямо сейчас тренирует Ярмоленко в сборной на Евро-2020.
Ярмоленко стабильно показывает уровень в сборной Украины, но с клубной карьерой все складывается не очень. В августе 2017 года «Боруссия» купила Ярмоленко у киевского «Динамо» за 25 миллионов евро. С этого момента начался его карьерный спад. Летом 2018-го Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма». «Боруссия» отдала его за 20 миллионов – и радуется.
Есть показательная статистика по игре Ярмоленко в «Вест Хэме» и сборной Украины. Сравниваем по выходам в старте, голам и передачам. Вся эта статистика интересна с поправкой на общее количество матчей клубов – они играют в несколько раз чаще, чем сборные. У Ярмоленко уже четыре года сопоставимые цифры по статистике, а показатели 2021-го – разрыв:
2018
- «Вест Хэм»: 6 выходов в старте, 2 гола, 1 ассист.
- Украина: 5 выходов в старте, 3 гола, 2 ассиста.
2019
- «Вест Хэм»: 9 выходов в старте, 3 гола, 1 ассист
- Украина: 6 выходов в старте, 1 гол, 0 ассистов
2020
- «Вест Хэм»: 3 выхода в старте, 4 гола, 3 ассиста
- Украина: 2 выхода в старте, 1 гол, 1 ассист
2021
- «Вест Хэм»: 3 выхода в старте, 1 гол, 1 ассист
- Украина: 4 выхода в старте, 4 гола, 1 ассист
Один из фанатов назвал Ярмоленко игроком, который обманывает клубы: «Ярмоленко не играет за «Вест Хэм», но тащит свою сборную. Так турнирные мошенники снова и снова обманывают команды». Другой фанат написал во время игры Украины и Северной Македонии: «Ярмоленко превращается в лучшего Роббена для сборной Украины. Что за игрок!»
Появляются и такие мемы:
Ярмоленко был на виду уже с первого матча Евро-2020. Тогда он забил такой гол Нидерландам:
На Евро Ярмоленко не в одиночку тащит Украину. Вместе с ним отдает и забивает Роман Яремчук. За все время на чемпионатах Европы сборная Украины забила шесть голов. Ярмоленко, Яремчук и Шевченко имеют по два гола. Шевченко забивал свои еще в 2012 году. С учетом товарищеских матчей перед Евро-2020 Яремчук и Ярмоленко отметились голами в трех играх подряд.
21 июня Украина сыграет с Австрией.
Ярмоленко – лучший игрок матча Украины и Северной Македонии на Евро-2020