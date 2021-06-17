Ярмоленко – читер сборной Украины. Играет и забивает там чаще, чем в клубе

Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020. В этой игре голом и ассистом отметился Андрей Ярмоленко. Так Ярмоленко официально стал самым результативным игроком сборной. За карьеру он имеет 63 очка по голам и передачам, у Андрея Шевченко – 61. Шевченко прямо сейчас тренирует Ярмоленко в сборной на Евро-2020.

Ярмоленко стабильно показывает уровень в сборной Украины, но с клубной карьерой все складывается не очень. В августе 2017 года «Боруссия» купила Ярмоленко у киевского «Динамо» за 25 миллионов евро. С этого момента начался его карьерный спад. Летом 2018-го Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма». «Боруссия» отдала его за 20 миллионов – и радуется.