Ярмоленко – лучший игрок матча Украины и Северной Македонии на Евро-2020

Украина обыграла Северную Македонию со счетом 2:1 в матче Евро-2020. Андрей Ярмоленко в этой игре забил гол и сделал результативную передачу.

Ярмоленко забивает за сборную в трех матчах подряд. Всего за карьеру он набрал 63 очка по сумме голов и передач. Теперь Ярмоленко – самый результативный игрок сборной Украины.

Ярмоленко 31 год. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро. На клубном уровне Ярмоленко играет за «Вест Хэм».

Сборная Украины набрала три очка за два матча Евро-2020. 21 июня она сыграет против Австрии.