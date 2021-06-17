Андрей Ярмоленко
Евро-2020
Украина
Северная Македония
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#Андрей Ярмоленко #Евро-2020 #Украина #Северная Македония

Ярмоленко – лучший игрок матча Украины и Северной Македонии на Евро-2020

57 минут назад

Украина обыграла Северную Македонию со счетом 2:1 в матче Евро-2020. Андрей Ярмоленко в этой игре забил гол и сделал результативную передачу.

Ярмоленко забивает за сборную в трех матчах подряд. Всего за карьеру он набрал 63 очка по сумме голов и передач. Теперь Ярмоленко – самый результативный игрок сборной Украины.

Ярмоленко 31 год. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро. На клубном уровне Ярмоленко играет за «Вест Хэм».

Сборная Украины набрала три очка за два матча Евро-2020. 21 июня она сыграет против Австрии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер УЕФА
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