Как Россия изменилась за три года после ЧМ-2018
Россия сыграла с Данией (1:4) на Евро-2020. Это был первый гостевой матч сборной за последние четыре года на крупных турнирах. Кубок Конфедераций-2017, ЧМ-2018, два матча Евро-2020 – все игры Россия проводила при домашних трибунах. С ними же она и праздновала главное достижение последних лет – выход в четвертьфинал ЧМ-2018.
В новой России Марио Фернандес по-прежнему бегал на фланге обороны. На другом фланге турнир опять начинал Юрий Жирков. Станислав Черчесов по-прежнему тренер, а команда снова выиграла хотя бы один важный матч при домашних трибунах. Но Россия на Евро отличалась от России на ЧМ сразу по нескольким важным пунктам.
🇷🇺 Россия меньше проигрывает. Перед ЧМ-2018 Россия проводила четыре товарищеских матча – и не выиграла ни одного (три поражения + ничья). Перед Евро-2020 Россия сыграла пять матчей – три выиграла, сыграла вничью и проиграла. Даже с учетом двух поражений на Евро-2020 в 2018-м результаты смотрелись хуже.
🔄 Сменилось больше половины состава. Четыре игрока из старта в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018 сыграли на Евро-2020. Жирков тоже в этом списке, хотя его время на Евро – 43 минуты против Бельгии. Дзюба, Черышев и Кузяев тогда выходили на замену – они играли и сейчас. Кудряшов, Семенов, Миранчук в той игре были запасными.
🎭 «Усы надежды» сменились новой акцией – «Наши парни». В июне 2018-го Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды», чтобы поддержать Станислава Черчесова. В 2021-м проходят фан-фестивали, автопробеги, открываются фан-зоны. У всего этого новое название – «Наши парни». Такой хэштег используют даже официальные аккаунты сборной.
📹 Акинфеев поменял сборную на «Коммент.Шоу». Международную карьеру он так и не возобновил. На Евро у сборной России нет основного вратаря. Антон Шунин начинал турнир первым номером, а следующий матч с Финляндией играл уже Сафонов. Акинфеев дает интервью, разговаривает с Черчесовым по телефону, но Евро смотрит через «Коммент.Шоу».
✖️ Черчесов давно запрещает слова. Но сейчас – вообще в каждом интервью. Мы даже сделали об этом отдельный тест (можно пройти – тут). Вот выдержка из его интервью перед игрой России и Дании, где он опять нагнетал: «Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться».
👑 Джикия – лидер защиты. И ему не 38. Перед ЧМ-2018 Россия получила усиление, когда Сергей Игнашевич возобновил международную карьеру. После турнира он закончил ее вообще – в 38 лет. Теперь главный защитник России – Джикия. Ему всего 27, из «Спартака». Когда Дзюбы не было или он заменялся, то становился капитаном.
👓 Дзюба – капитан и основной игрок. Он начинал ЧМ-2018 с выхода на замену. Уже потом забивал, отдавал честь и мотивировал других игроков перед матчами. Сейчас Дзюба выходил в старте каждую игру и устанавливал рекорды по выигранным единоборствам. Получилась разница и в плохом смысле: на Евро он забил только один гол.
🔞 Теперь Черчесов ставит молодых. На Евро поехал 19-летний Мухин, в расширенной заявке был 18-летний Захарян. Молодые Дивеев и Сафонов вышли в старте на важнейший матч группового этапа с Финляндией. На ЧМ в сборной Черчесова был уклон на опыт. Изменился и средний возраст состава: на ЧМ сборная была старше на год (28,8).
🔝 У этой сборной другие герои и антигерои. Помним подачу Дзагоева на Фернандеса в четвертьфинале с Хорватией. Помним промах Смолова в том же матче. И больше не видим этих людей в сборной – оба смотрели Евро со стороны. Зато в команде были дебютанты Макаров и Мухин, а нападающие поразительно похожи друг на друга по комплекции.