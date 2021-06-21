Как Россия изменилась за три года после ЧМ-2018

🇷🇺 Россия меньше проигрывает. Перед ЧМ-2018 Россия проводила четыре товарищеских матча – и не выиграла ни одного (три поражения + ничья). Перед Евро-2020 Россия сыграла пять матчей – три выиграла, сыграла вничью и проиграла. Даже с учетом двух поражений на Евро-2020 в 2018-м результаты смотрелись хуже.

🔄 Сменилось больше половины состава. Четыре игрока из старта в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018 сыграли на Евро-2020. Жирков тоже в этом списке, хотя его время на Евро – 43 минуты против Бельгии. Дзюба, Черышев и Кузяев тогда выходили на замену – они играли и сейчас. Кудряшов, Семенов, Миранчук в той игре были запасными.

🎭 «Усы надежды» сменились новой акцией – «Наши парни». В июне 2018-го Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды», чтобы поддержать Станислава Черчесова. В 2021-м проходят фан-фестивали, автопробеги, открываются фан-зоны. У всего этого новое название – «Наши парни». Такой хэштег используют даже официальные аккаунты сборной.