Россия
Евро-2020
Дания
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#Россия #Евро-2020 #Дания

🇷🇺 Россия вылетела с Евро-2020

вчера, 23:49

Россия сыграла с Данией в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Итог – поражение и вылет.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82

До этого сборная России пять раз попадала на чемпионат Европы и только раз выходила в плей-офф – на Евро-2008, когда выиграла бронзовые медали.

Россия по разу выходила из групп на чемпионатах Европы и мира

Соперником Дании по 1/8 финала станет Уэльс. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени.

В группе В Евро-2020 Россия набрала три очка: проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победила Финляндию (1:0).

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Источник:
Гол.ру
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