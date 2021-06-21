Россия
Евро-2020
Дания
🇷🇺 Россия вылетела с Евро-2020
вчера, 23:49
До этого сборная России пять раз попадала на чемпионат Европы и только раз выходила в плей-офф – на Евро-2008, когда выиграла бронзовые медали.
Россия по разу выходила из групп на чемпионатах Европы и мира
Соперником Дании по 1/8 финала станет Уэльс. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени.
В группе В Евро-2020 Россия набрала три очка: проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победила Финляндию (1:0).
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