🇷🇺 Россия вылетела с Евро-2020

До этого сборная России пять раз попадала на чемпионат Европы и только раз выходила в плей-офф – на Евро-2008, когда выиграла бронзовые медали.

Россия по разу выходила из групп на чемпионатах Европы и мира

Соперником Дании по 1/8 финала станет Уэльс. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени.

В группе В Евро-2020 Россия набрала три очка: проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победила Финляндию (1:0).