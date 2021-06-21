Как Россия играла последние матчи в группе на всех турнирах. Плохо: половина всех – поражения, а только одна победа имела значение

Россия сыграет с Данией в третьем матче группового этапа Евро-2020. В этой игре определяется итоговое место сборной на групповом этапе. Сейчас Россия занимает второе место в группе с тремя очками. Победа – гарантия сохранения этого места. Ничья тоже может принести второе или третье место. Поражение почти точно отбрасывает Россию на четвертое.

Как России выйти из группы. Все расклады на последний тур

Третьи матчи на групповом этапе крупного турнира – боль России. Часто именно в них Россия теряла место в плей-офф, которое потенциально занимала после первых двух игр. Либо зарабатывала там единственные очки. На чемпионатах Европы Россия вообще только раз выходила из группы. Это было в 2008-м, когда Россия в итоге заняла третье место.