Как Россия играла последние матчи в группе на всех турнирах. Плохо: половина всех – поражения, а только одна победа имела значение
Россия сыграет с Данией в третьем матче группового этапа Евро-2020. В этой игре определяется итоговое место сборной на групповом этапе. Сейчас Россия занимает второе место в группе с тремя очками. Победа – гарантия сохранения этого места. Ничья тоже может принести второе или третье место. Поражение почти точно отбрасывает Россию на четвертое.
Как России выйти из группы. Все расклады на последний тур
Третьи матчи на групповом этапе крупного турнира – боль России. Часто именно в них Россия теряла место в плей-офф, которое потенциально занимала после первых двух игр. Либо зарабатывала там единственные очки. На чемпионатах Европы Россия вообще только раз выходила из группы. Это было в 2008-м, когда Россия в итоге заняла третье место.
Чемпионаты Европы
Две победы, ничья, два поражения. Разница мячей – 7:8.
- Евро-1996. Россия – Чехия – 3:3 🙏
- Евро-2004. Россия – Греция – 2:1 ✅
- Евро-2008. Россия – Швеция – 2:0 ✅
- Евро-2012. Греция – Россия – 1:0 ❌
- Евро-2016. Россия – Уэльс – 0:3 ❌
В 1996-м Россия набрала в третьем матче единственное очко за весь групповой этап. В 2000-м вообще не участвовала в финальном этапе чемпионата Европы. В 2004-м Россия обыграла будущего победителя турнира, но сама осталась на последнем месте в группе. В 2008-м победа над Швецией обеспечила России выход из группы.
Евро-2012 и Евро-2016 – провальные турниры именно из-за третьих игр. Там Россия хорошо проводила первые матчи (разгром Чехии и ничья с Англией). К третьему матчу сил уже не хватало. В 2012-м в матче с Грецией устраивала ничья, но Россия проиграла и осталась на третьем месте с четырьмя очками. В 2016-м такое же третье место уже обеспечивало выход. Итог – разгром.
Чемпионаты мира
Победа, ничья, два поражения. Разница мячей – 9:8.
- ЧМ-1994. Россия – Камерун – 6:1 ✅
- ЧМ-2002. Бельгия – Россия – 3:2 ❌
- ЧМ-2014. Алжир – Россия – 1:1 🙏
- ЧМ-2018. Уругвай – Россия – 3:0 ❌
В 1994-м в этом матче решалось, займет ли Россия последнее место в группе. Не заняла – Олег Саленко забил пять мячей в одном матче, но по конкуренции третьих мест Россия не прошла в плей-офф по недобору очков. В 2002-м Россию устраивала ничья, чтобы выйти в плей-офф со второго места. Победа над Алжиром в 2014-м выводила бы Россию в плей-офф. В том матче забил даже Кокорин – не помогло. В 2018-м расклад по плей-офф был известен еще до третьего матча.
Кубок конфедераций
Поражение. Разница мячей – 1:2.
- Кубок конфедераций-2017. Мексика – Россия – 2:1 ❌
Это единственный раз, когда Россия участвовала в турнире. Тогда в группе с ней были Португалия, Мексика и Новая Зеландия. Сборная России заканчивала групповой этап матчем с Мексикой. Там было поражение, но за сборную первым забил Самедов. Перед этим Россия обыграла Новую Зеландию (2:0) и проиграла Португалии (0:1). Результат – третье место в группе.