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#Россия #Евро-2020 #Дания

Что нужно России для выхода из группы на Евро-2020. Считаем расклады

54 минуты назад

РФС

Команды из группы B сыграли второй тур на Евро-2020. Россия победил Финляндию (1:0), Бельгия обыграла Данию (2:1). Бельгия стала второй командой, которая попала в плей-офф Евро-2020. До этого туда пробилась Италия. Есть и хорошая новость для сборной России – сейчас она занимает второе место. Полностью таблица группы B выглядит так:

Оставшиеся матчи:

Кто будет выше при равенстве очков:

1. Тот, кто победил в личной встрече.

2. Тот, кто имеет лучшую разницу мячей.

Если три команды набирают по шесть очков, то у них тоже считаются личные встречи и разница мячей. Сразу спойлер: если Россия, Финляндия и Бельгия наберут по шесть очков, то сборная России займет третье место (как раз из-за плохой разницы). Но даже так Россия выйдет из группы, потому что из третьих мест проходят еще четыре команды.

Расклады на матч с Данией:

  • Победа России – гарантия выхода из группы и 2-3 место.
  • Ничья – почти точно выход из группы и 2-3 место.
  • Поражение – Россия не выходит из группы.

При ничьей сборная России наберет четыре очка. Дания тогда точно окажется последней. Четырех очков достаточно для выхода даже при победе Финляндии и итоговом третьем месте России. Так было и на Евро-2016, где с четырьмя очками вышли Словакия и Ирландия. Португалия и Северная Ирландия тогда попали в плей-офф с тремя очками. Потом Португалия вообще выиграла Евро.

При поражении формально устраивает только 0:1. Но даже в этом случае расклады будут очень сложными. Нужно поражение Финляндии, потом будет подсчет разницы мячей, количества голов и других показателей. При таком варианте Россия теоретически может занять третье место, но с тремя очками и отрицательной разницей будет сложно в таблице из этих третьих мест. 

РФС

Крупное поражение оставляет сборную России без плей-офф Евро-2020. Россия только один раз выходила из группы на чемпионатах Европы. Это было в 2008 году, когда сборная дошла до полуфинала и заняла третье место. В 2000-м Россия не попала на Евро. На остальных турнирах она побеждала максимум один раз и всегда заканчивала выступление на групповом этапе.

Россия и Дания никогда не играли друг с другом официальные матчи. Была только товарищеская встреча в 2012 году, которую Россия выиграла со счетом 2:0. Тогда матч проходил на стадионе «Паркен» – там же, где команды сыграют и на Евро. Единственное преимущество России перед новым матчем – лишний день отдыха. Сборная России играла во втором туре на день раньше.

Фанаты из России в Данию не попадут. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.

Россия
-:-
Дания
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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