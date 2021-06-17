Что нужно России для выхода из группы на Евро-2020. Считаем расклады

Крупное поражение оставляет сборную России без плей-офф Евро-2020. Россия только один раз выходила из группы на чемпионатах Европы. Это было в 2008 году, когда сборная дошла до полуфинала и заняла третье место. В 2000-м Россия не попала на Евро. На остальных турнирах она побеждала максимум один раз и всегда заканчивала выступление на групповом этапе.

Россия и Дания никогда не играли друг с другом официальные матчи. Была только товарищеская встреча в 2012 году, которую Россия выиграла со счетом 2:0. Тогда матч проходил на стадионе «Паркен» – там же, где команды сыграют и на Евро. Единственное преимущество России перед новым матчем – лишний день отдыха. Сборная России играла во втором туре на день раньше.

Фанаты из России в Данию не попадут. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.