Первый матч Дании после Эриксена. Гигантская футболка, минута аплодисментов и объятия команд

На десятой минуте матча Дании и Бельгии официальный аккаунт Евро-2020 написал: «Игра остановлена. Наступил момент для аплодисментов Кристиану Эриксену, который выздоравливает в больнице после неотложной помощи в матче Дании и Финляндии». Эту акцию заранее анонсировал Ромелу Лукаку.

Каспер Шмейхель обнял капитана Симона Кьера. Кьер эмоциональнее остальных отреагировал на падение Эриксена. Он постоянно бегал к жене Эриксена и сообщал ей о его состоянии. Шмейхель тоже с этим помогал. В матче с Финляндией Кьер сыграл несколько минут после возобновления, но дальше не выдержал морально – попросил замену.