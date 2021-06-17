Дания
Евро-2020
Кристиан Эриксен
Бельгия
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#Дания #Евро-2020 #Кристиан Эриксен #Бельгия

Первый матч Дании после Эриксена. Гигантская футболка, минута аплодисментов и объятия команд

22 минуты назад

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен по-прежнему находится в больнице. Чувствует себя нормально, но скоро перенесет операцию. Врачи посоветовали Эриксену установить кардиовертер-дефибриллятор. Он согласился. Дания в этот момент играет без Эриксена на Евро-2020. Матч с Финляндией она проиграла, теперь выходила на игру с Бельгией.

Организаторы сразу развернули огромную футболку с десятым номером и фамилией Эриксена:

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Бельгии поддержала Кристиана Эриксена на трибунах и на поле:

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

На десятой минуте матча Дании и Бельгии официальный аккаунт Евро-2020 написал: «Игра остановлена. Наступил момент для аплодисментов Кристиану Эриксену, который выздоравливает в больнице после неотложной помощи в матче Дании и Финляндии». Эту акцию заранее анонсировал Ромелу Лукаку.

Каспер Шмейхель обнял капитана Симона Кьера. Кьер эмоциональнее остальных отреагировал на падение Эриксена. Он постоянно бегал к жене Эриксена и сообщал ей о его состоянии. Шмейхель тоже с этим помогал. В матче с Финляндией Кьер сыграл несколько минут после возобновления, но дальше не выдержал морально – попросил замену.

твиттер Евро-2020

Еще один важный кадр – объятия Лукаку и Дилейни. Лукаку – партнер Эриксена по «Интеру». Он тяжело переживал его травму, а в матче с Россией даже посвятил гол Эриксену. Дилейни в матче Дании и Финляндии был инициатором стены из игроков вокруг лежащего Эриксена. Футболисты закрывали его от фанатов, пока врачи делали массаж сердца.

твиттер Евро-2020

Фанаты собирались на матч в футболках с фамилией Эриксена. Вокруг стадиона и на арене было много таких людей. Главную акцию они тоже совместили с остановкой в матче. «Вся Дания с тобой, Кристиан», – такие слова появились на одном из плакатов. Были и другие баннеры со словами поддержки для Эриксена.

твиттер Евро-2020

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

По самой игре Дания начала мощно – повела уже 99 секунд после стартового свистка. Но во втором тайме на замену вышел Кевин Де Брюйне. Он пропускал первую игру Евро-2020 из-за травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов. Де Брюйне сразу отдал результативную передачу, а потом сам забил победный гол.

В третьем туре Евро-2020 Дания сыграет с Россией.

Матч завершен
Дания
Поульсен 2
1:2
Матч завершен
Бельгия
Азар 55
Де Брюйне 70
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Что случилось с Эриксеном
Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат
Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену 👏🏼
Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа
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