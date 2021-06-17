Первый матч Дании после Эриксена. Гигантская футболка, минута аплодисментов и объятия команд
Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен по-прежнему находится в больнице. Чувствует себя нормально, но скоро перенесет операцию. Врачи посоветовали Эриксену установить кардиовертер-дефибриллятор. Он согласился. Дания в этот момент играет без Эриксена на Евро-2020. Матч с Финляндией она проиграла, теперь выходила на игру с Бельгией.
Организаторы сразу развернули огромную футболку с десятым номером и фамилией Эриксена:
Сборная Бельгии поддержала Кристиана Эриксена на трибунах и на поле:
На десятой минуте матча Дании и Бельгии официальный аккаунт Евро-2020 написал: «Игра остановлена. Наступил момент для аплодисментов Кристиану Эриксену, который выздоравливает в больнице после неотложной помощи в матче Дании и Финляндии». Эту акцию заранее анонсировал Ромелу Лукаку.
Каспер Шмейхель обнял капитана Симона Кьера. Кьер эмоциональнее остальных отреагировал на падение Эриксена. Он постоянно бегал к жене Эриксена и сообщал ей о его состоянии. Шмейхель тоже с этим помогал. В матче с Финляндией Кьер сыграл несколько минут после возобновления, но дальше не выдержал морально – попросил замену.
Еще один важный кадр – объятия Лукаку и Дилейни. Лукаку – партнер Эриксена по «Интеру». Он тяжело переживал его травму, а в матче с Россией даже посвятил гол Эриксену. Дилейни в матче Дании и Финляндии был инициатором стены из игроков вокруг лежащего Эриксена. Футболисты закрывали его от фанатов, пока врачи делали массаж сердца.
Фанаты собирались на матч в футболках с фамилией Эриксена. Вокруг стадиона и на арене было много таких людей. Главную акцию они тоже совместили с остановкой в матче. «Вся Дания с тобой, Кристиан», – такие слова появились на одном из плакатов. Были и другие баннеры со словами поддержки для Эриксена.
По самой игре Дания начала мощно – повела уже 99 секунд после стартового свистка. Но во втором тайме на замену вышел Кевин Де Брюйне. Он пропускал первую игру Евро-2020 из-за травмы, которую получил в финале Лиги чемпионов. Де Брюйне сразу отдал результативную передачу, а потом сам забил победный гол.
В третьем туре Евро-2020 Дания сыграет с Россией.