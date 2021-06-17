Врач сборной Дании: «Эриксену необходимо установить кардиовертер-дефибриллятор. Он согласился»

Сборная Дании выступила с заявлением по состоянию здоровья полузащитника Кристиана Эриксена, который потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии. Врач Мортен Боэсен сказал:

«После того как Кристиан прошел различные обследования сердца, было решено, что ему необходимо установить ICD [имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор]. Это устройство необходимо после сердечного приступа из-за нарушений ритма.

Кристиан согласился с этим решением, план был подтвержден специалистами по лечению».

Эриксен потерял сознание без контакта с другими футболистами и был доставлен в госпиталь. Полный разбор ситуации: