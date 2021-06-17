Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Врач сборной Дании: «Эриксену необходимо установить кардиовертер-дефибриллятор. Он согласился»
час назад
Сборная Дании выступила с заявлением по состоянию здоровья полузащитника Кристиана Эриксена, который потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии. Врач Мортен Боэсен сказал:
«После того как Кристиан прошел различные обследования сердца, было решено, что ему необходимо установить ICD [имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор]. Это устройство необходимо после сердечного приступа из-за нарушений ритма.
Кристиан согласился с этим решением, план был подтвержден специалистами по лечению».
Эриксен потерял сознание без контакта с другими футболистами и был доставлен в госпиталь. Полный разбор ситуации:
- Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат
- Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
- В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену
- Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые