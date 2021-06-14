Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
Сборная Нидерландов обыграла Украину (3:2) в матче Евро-2020. Дэйли Блинд отыграл 64 минуты – потом вместо него вышел Аке. Позже Аке сделал голевой пас в моменте с третьим голом.
Когда Блинд шел по полю после матча, он плакал. Из-за остановки сердца у Кристиана Эриксена во время матча Дании и Финляндии.
Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат
Позже Блинд скажет:
«Это очень сильно повлияло на меня. Эриксен – мой друг. Я тоже испытывал проблемы. Ночью не мог уснуть. Сегодня перед матчем думал не играть. Возникло серьезное психологическое препятствие, которое важно было преодолеть. Горжусь тем, что сделал это. Потом проявились эмоции».
Эриксен начинал взрослую карьеру в «Аяксе». Там они с Блиндом подружились, а потом временно разъехались по разным английским клубам. B/R Football даже находил кадр из 2010-го, где на тренировке одновременно пересекались Блинд, Эриксен и Суарес. В архивах на сайте «Аякса» сохранились кадры старых составов, где Блинд и Эриксен вместе на поле.
Есть и такие кадры:
Сам Блинд полтора года назад пропустил два месяца из-за миокардита. Он ходил со специальным аппаратом, который обозначил его проблемы с сердцем. Позже врачи установили Блинду дефибриллятор – он передает импульсы. С ним Блинд может играть в футбол на профессиональном уровне, но у системы бывают сбои.
Август-2020. В товарищеской игре с «Гертой» Блинд упал на поле, когда дефибриллятор отключился на несколько секунд. Блинд указывал на грудь и сильно кричал. Потом самостоятельно ушел на замену и почти сразу благодарил всех фанатов за переживания. После того случая Блинд восстановился и провел в «Аяксе» полноценный сезон. Сейчас ему 31 год. Эриксен на два года младше.
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поддержал Блинда в послематчевом интервью. Рассказал, что понимает его чувства. Другие футболисты сборной тоже делились эмоциями после игры. Де Врей говорил о недавнем звонке Эриксену – они хорошо общаются. Автор одного из голов Вегхорст никогда не знал Эриксена, но тоже переживал за его состояние.
Голландцы немного успокоились только перед стартом матча с Украиной. Когда окончательно начитались сообщений, что Эриксен находится в больнице в стабильном состоянии. Пока известно, что Эриксен проходит дополнительные обследования в больнице. Игроки Дании получили психологическую помощь после всей этой ситуации.