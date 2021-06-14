Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца

Сборная Нидерландов обыграла Украину (3:2) в матче Евро-2020. Дэйли Блинд отыграл 64 минуты – потом вместо него вышел Аке. Позже Аке сделал голевой пас в моменте с третьим голом.

Когда Блинд шел по полю после матча, он плакал. Из-за остановки сердца у Кристиана Эриксена во время матча Дании и Финляндии.

Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат

Позже Блинд скажет:

«Это очень сильно повлияло на меня. Эриксен – мой друг. Я тоже испытывал проблемы. Ночью не мог уснуть. Сегодня перед матчем думал не играть. Возникло серьезное психологическое препятствие, которое важно было преодолеть. Горжусь тем, что сделал это. Потом проявились эмоции».

Эриксен начинал взрослую карьеру в «Аяксе». Там они с Блиндом подружились, а потом временно разъехались по разным английским клубам. B/R Football даже находил кадр из 2010-го, где на тренировке одновременно пересекались Блинд, Эриксен и Суарес. В архивах на сайте «Аякса» сохранились кадры старых составов, где Блинд и Эриксен вместе на поле.

Есть и такие кадры: