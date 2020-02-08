Блинд вернулся в состав «Аякса» спустя два месяца после миокардита

В конце декабря Дэйли Блинд рассказал о своем состоянии: «Всем привет! Во-первых, хотел бы поблагодарить вас всех за те сообщения, что я получил. Я действительно ценю это, они мне помогают. Спасибо. Во-вторых, что касается моего состояния, то самое главное – это то, что сейчас я чувствую себя хорошо. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Спасибо вам за все. Скоро увидимся».

Из-за миокардита Блинд пропустил зимние сборы «Аякса», ходил со специальным аппаратом, который выявил у него проблемы с сердцем. Но Блинд восстановился меньше, чем за 2 месяца и сейчас попал в заявку на матч с «Утрехтом».