Россия
Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Возможно, сборная России попрощалась с Петербургом на Евро. Как там болели за команду

вчера, 23:05

Сборная России сыграла два домашних матча на Евро-2020 – уступила Бельгии 0:3 и победила 1:0 Финляндию. Обе игры состоялись в Санкт-Петербурге. Наиболее вероятно, что это был последний матч России на Евро в этом городе. 

Следующий раз можно будет сыграть только в четвертьфинале и при определенных раскладах.

В общей сложности две игры России посетило 50 тысяч человек.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Следующий матч Россия сыграет с Данией в Копенгагене. По его итогам будет ясно, продолжит ли наша команда борьбу на Евро уже в плей-офф.

Чтобы наша команда вернулась в Санкт-Петербург на этом турнире, надо занять третье место, чтобы также вышли третьи команды из групп А, D и на выборе E или F, а затем обыграть победителя группы F (той самой, где Франция, Германия и Португалия).

В Санкт-Петербурге прошли уже три матча Евро, осталось еще четыре:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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