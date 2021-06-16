Возможно, сборная России попрощалась с Петербургом на Евро. Как там болели за команду

Сборная России сыграла два домашних матча на Евро-2020 – уступила Бельгии 0:3 и победила 1:0 Финляндию. Обе игры состоялись в Санкт-Петербурге. Наиболее вероятно, что это был последний матч России на Евро в этом городе.

Следующий раз можно будет сыграть только в четвертьфинале и при определенных раскладах.

В общей сложности две игры России посетило 50 тысяч человек.