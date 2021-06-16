Артем Дзюба
Евро-2020
Россия
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#Артем Дзюба #Евро-2020 #Россия

Функция Дзюбы на Евро – борьба: уже есть рекорд по единоборствам, благодаря ей получился победный гол

53 минуты назад

Россия выиграла у Финляндии во втором туре Евро-2020. Артем Дзюба снова не забил, но заметной фигурой все же стал.

  • Сразу в начале матча дважды угодил в офсайд. Но потом исправился и больше там не побывал.
  • Верховую борьбу в матче выиграл целых 11 раз.
  • Сделал голевой пас на Миранчука, после чего случился победный гол.

С голами сложнее. У Дзюбы на этом Евро их пока нет. Есть только три удара – из-за штрафной, из штрафной и из вратарской. В створ – одно попадание.

Дзюба уже поставил рекорд Евро. 11 раз верховые единоборства за матч не выигрывал еще никто. Ближе всех подобрался в первом туре чех Челюстка (восемь). Причем теперь Дзюба попал в тройку по этому показателю за всю историю ведения статистики, начиная с 1980 года. Больше было только у Эвра и Сигторссона (по 17) на прошлом Евро.

Любопытно – Дзюба выше Эвра на 23 сантиметра.

В РПЛ-2020/21 выше Дзюбы по среднему количеству выигранных верховых единоборств только три игрока. Два из них – конкуренты в сборной, это Соболев и Заболотный. Еще один – из страны, против чьей сборной Россия играет дальше (датчанин Абильдгор, но он на Евро не поехал).

Даже победный гол России был забит благодаря борьбе Дзюбы, хоть и не верховой. Сначала он закрыл собой Араюури, заблокировав его перед Миранчуком, а во время удара отодвинул и Тойвио.

«Когда я был игроком, такого рода борьба считалась нормальной, но сейчас правила изменились. Мне кажется, то, что сделал Дзюба — не совсем правильно», – прокомментировал гол главный тренер сборной Турции Маркку Канерва.

Гол – характеристика всего того, чем занимается Дзюба на этом Евро. Оговоримся сразу – это не критика, а просто факт: Дзюба пока больше занят борьбой с защитниками и скидками на партнеров, чем попытками забить. С Бельгией было слишком сложно это сделать из-за высочайшего класса соперника, с Финляндией – из-за слишком защитной игры соперника.

Сам Дзюба как раз хотел этого избежать. «Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас все-таки другой вид спорта», – говорил он перед первым туром. Свои четыре верховых единоборства он все же выиграл. Но по воротам не ударил ни разу.

Самая распространенная критика игры сборной – одинаковая стратегия в каждом матче: забросы на Дзюбу. Это вполне сравнимо с критикой игры «Зенита».

  • Опровергал это Сергей Семак: «Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности».
  • Опровергал это и Дзюба: «Нет такой тактики. Просто некоторым так удобно говорить. Иногда принимается решение сыграть попроще, учитывая, что я неплохо цепляюсь за мячи».

В РПЛ у Дзюбы с голами все в порядке. За последние два сезона наколотил 37. В Лиге чемпионов – три.

На больших турнирах пока тоже три гола – на ЧМ-2018, из которых с игры – два. На чемпионатах Европы Дзюба пока не забивал вообще, сыграв пять матчей. Зато набрал первое результативное очко, сделав ассист на Миранчука.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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