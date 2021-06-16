Функция Дзюбы на Евро – борьба: уже есть рекорд по единоборствам, благодаря ей получился победный гол

Россия выиграла у Финляндии во втором туре Евро-2020. Артем Дзюба снова не забил, но заметной фигурой все же стал.

Сразу в начале матча дважды угодил в офсайд. Но потом исправился и больше там не побывал.

Верховую борьбу в матче выиграл целых 11 раз.

Сделал голевой пас на Миранчука, после чего случился победный гол.

С голами сложнее. У Дзюбы на этом Евро их пока нет. Есть только три удара – из-за штрафной, из штрафной и из вратарской. В створ – одно попадание.

Дзюба уже поставил рекорд Евро. 11 раз верховые единоборства за матч не выигрывал еще никто. Ближе всех подобрался в первом туре чех Челюстка (восемь). Причем теперь Дзюба попал в тройку по этому показателю за всю историю ведения статистики, начиная с 1980 года. Больше было только у Эвра и Сигторссона (по 17) на прошлом Евро.

Любопытно – Дзюба выше Эвра на 23 сантиметра.