Черчесов часто терзал Миранчука в запасе и отбивался от слов про «золотой актив». Теперь Миранчук засиял в ответ

Только два матча из 35 в сборной России Алексей Миранчук провел не при Станиславе Черчесове, остальные все при нем. Какая статистика за это время, не считая товарищеских:

🗺️ Кубок конфедераций – 1 матч, 0 результативных действий.

🗺️ ЧМ-2018 – 1 матч, 0 результативных действий.

🗺️ Квалификация к Евро-2020 – 5 матчей, 1 гол.

🗺️ Лига наций – 2 матча, 0 результативных действий.

🗺️ Квалификация к ЧМ-2022 – 3 матча, 1 голевой пас.

Миранчук поучаствовал во многих официальных турнирах, но запомнился только голом в ворота Сан-Марино и голевым пасом в игре с Мальтой. Но так ли часто он играл?

🗺️ Кубок конфедераций – несколько минут.

🗺️ ЧМ-2018 – выход в старте против Уругвая, 60 минут. И все.

🗺️ Квалификация к Евро-2020 – три выхода в стартовом составе, два – на замену.

🗺️ Лига наций – два выхода в стартовом составе.

🗺️ Квалификация к ЧМ-2022 – три выхода на замену.

У Чересова Миранчук – игрок ротации, то же было понятно и по игре против Бельгии, когда он вышел на замену. Да и в 2021-м он выходил в старте всего дважды, а пять раз – на замену.

Но в игре с Финляндией Миранчук уже был в основе. И забил один из лучших голов чемпионата.