Черчесов часто терзал Миранчука в запасе и отбивался от слов про «золотой актив». Теперь Миранчук засиял в ответ
Только два матча из 35 в сборной России Алексей Миранчук провел не при Станиславе Черчесове, остальные все при нем. Какая статистика за это время, не считая товарищеских:
🗺️ Кубок конфедераций – 1 матч, 0 результативных действий.
🗺️ ЧМ-2018 – 1 матч, 0 результативных действий.
🗺️ Квалификация к Евро-2020 – 5 матчей, 1 гол.
🗺️ Лига наций – 2 матча, 0 результативных действий.
🗺️ Квалификация к ЧМ-2022 – 3 матча, 1 голевой пас.
Миранчук поучаствовал во многих официальных турнирах, но запомнился только голом в ворота Сан-Марино и голевым пасом в игре с Мальтой. Но так ли часто он играл?
🗺️ Кубок конфедераций – несколько минут.
🗺️ ЧМ-2018 – выход в старте против Уругвая, 60 минут. И все.
🗺️ Квалификация к Евро-2020 – три выхода в стартовом составе, два – на замену.
🗺️ Лига наций – два выхода в стартовом составе.
🗺️ Квалификация к ЧМ-2022 – три выхода на замену.
У Чересова Миранчук – игрок ротации, то же было понятно и по игре против Бельгии, когда он вышел на замену. Да и в 2021-м он выходил в старте всего дважды, а пять раз – на замену.
Но в игре с Финляндией Миранчук уже был в основе. И забил один из лучших голов чемпионата.
Как же это похоже на первый гол Миранчука за «Аталанту», когда он забил в Лиге чемпионов «Мидтьюлланду»:
Клуб он тоже порадовал.
В 2021 году у Миранчука за сборную получается гораздо интереснее, чем раньше:
- В игре с Мальтой (квалификация к ЧМ-2022) – голевой пас.
- В игре с Болгарией (товарищеский матч) – заработанный пенальти.
- В игре с Финляндией (Евро-2020) – красивейший гол на исполнение.
История с цитатой Черчесова про золотой актив случилась еще в 2020-м. В ноябре в интервью «Матч ТВ» тренер сборной России сказал в адрес Федора Чалова и братьев Миранчуков:
«Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать».
Интервью о Миранчуке затем следовали каждый месяц.
📢 В феврале Черчесов сказал, что рад Миранчуку в Серии А, но: «Пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат».
📢 «Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность», – это цитата из мартовского интервью.
📢 «Все-таки игрок Серии А должен давать не эпизодами, а такую фундаментальную, что ли, энергию, чтобы делать разницу», – апрельские слова.
📢 В мае Черчесов сказал так: «Иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Игрокам надо помогать, а не нравиться им. Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав».
Интервью после такого гола будет и июньское, потому что такой вопрос обязательно будет задан. Миранчук же свою задачу на матч выполнил лучше слов.