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Евро-2020
Финляндия
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#Россия #Евро-2020 #Финляндия

🚑 Жесткий прессинг от Финляндии: Фернандес – в больнице, Караваев влетел в штангу, Соболев ушел с разбитым носом

час назад

Россия выиграла первый матч на Евро-2020. Победа над Финляндией – очень много борьбы и стыков. Дзюба выиграл 11 верховых единоборств – это лучший показатель на турнире.

Команды совершили по 12 фолов, но жесткость финнов несколько раз привела к повреждениям. Пожаловался даже твиттер сборной России: «Хватит ломать наших игроков».

Покадрово фиксируем моменты стыков и травм (скриншоты из трансляции Первого канала):

17-я минута. Пукки срубил Зобнина в центре поля. Без травмы и желтой карточки, но жестко. Медицинская помощь не понадобилась.

22-я минута. Теперь в Зобнина прямой ногой влетел Камара. Судья Данни Маккели дал желтую карточку. Тоже обошлось без помощи врачей.

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🚑 23-я минута. Фернандес получил травму в верховом единоборстве и ушел на замену. Покинул поле на носилках и уехал в больницу с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

🚑 37-я минута. Караваев заменил Фернандеса и замыкал прострел на дальней штанге – попал под ногу Уронена, задел штангу и влетел в ворота (но без мяча). На поле появились врачи, но обошлось без травмы.

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76-я минута. Джикия и Похьянпало в центре поля влетели ногами друг в друга в борьбе за нижний мяч. Дивеев пытался поднять Джикию, но он встал сам.

За несколько минут до этого Джикия без контактов с другими игроками сел на газон с повреждением, но продолжил матч.

🚑 89-я минута. О’Шонесси разбил нос Соболеву (пошла кровь) и получил желтую карточку. Вышли врачи, которые помогли за пределами поля.

🚑 90+5-я минута. С локтя получил Баринов. Держался за лицо. Без последствий, но понадобилась помощь врачей.

В матче против Дании больше получали финны: за первый тайм врачи трижды вышли на поле, чтобы помочь игрокам после столкновений. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РФС
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