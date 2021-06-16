🚑 Жесткий прессинг от Финляндии: Фернандес – в больнице, Караваев влетел в штангу, Соболев ушел с разбитым носом

Россия выиграла первый матч на Евро-2020. Победа над Финляндией – очень много борьбы и стыков. Дзюба выиграл 11 верховых единоборств – это лучший показатель на турнире.

Команды совершили по 12 фолов, но жесткость финнов несколько раз привела к повреждениям. Пожаловался даже твиттер сборной России: «Хватит ломать наших игроков».

Покадрово фиксируем моменты стыков и травм (скриншоты из трансляции Первого канала):