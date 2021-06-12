🇷🇺 Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката
Евро-1996. «Страна развалилась, и пошло-поехало: кто в России играл, кто за границей»
Как выступила Россия? Набрала одно очко и не вышла из группы. Проиграла Италии и Германии и сделала 3:3 с Чехией.
• За пару дней до старта игроки общались с руководством по премиальным. Андрей Канчельскис вспоминал: «Перед началом турнира мы лишь спросили: если сыграем лучше, возможно ли увеличение премиальных?» Увеличения не было, но главный тренер Олег Романцев рассказывал: футболисты объявили, что не выйдут на первый матч с Италией.
• После поражения от Германии главный тренер сборной России Олег Романцев отчислил из состава Сергея Кирьякова. Кирьяков остался в запасе на матч с Германией и отказался выходить на замену на последних минутах.
Александр Мостовой – для «Гола»:
«То, что произошло после 1994-го, внушало уверенность. Потому что помните, с какой силой прошли отборочный цикл [заняли первое место и ни разу не проиграли]? В 96-м ехали в Англию чуть ли не претендентами на медали, это однозначно. Состав был сильный. Считаю, что после СССР это была одна из самых сильных сборных России.
Давление болельщиков? Было другое время. Сейчас мир соцсетей и интернета. Раньше телефонов-то не было. Знали, что два-три канала освещали и писали несколько газет. Такого ажиотажа не было. Без какого-то пафоса.
Нам досталась группа смерти, хотя мы со всеми достойно выглядели. У нас был такой расклад: чехов обыграем, с итальянцами и немцами сыграем вничью. На деле получилось по-другому. За день-два – очередной скандальчик. И потом не было в трех играх одного и того же состава.
Потом вышла смешная фотография. По-моему, играли в Манчестере с чехами. А там скамейки запасных как ступенька. Не как сейчас. В запасе сидели Канчельскис, Мостовой, Шалимов, Добровольский, Харин. Состав дергался: кто играет, кто не играет. Все это – следствие того времени. Оказались заложниками. Страна развалилась, и пошло-поехало: кто в России играл, кто за границей.
В 94-м – один конфликт [«Письмо четырнадцати»], в 96-м – другой. До двухтысячных была череда склочных историй. Тогда был конфликт из-за экипировки. Многие играли за границей и видели, как это работает там, когда носишь экипировку, с которой у тебя контракт.
Получилось, что многие ребята приехали, у них был персональный контракт. Нам говорили, что нельзя. По-моему, тогда была форма Reebok – ужасная для футбола на то время (смеется). И все началось. Брали не качеством, а количеством. Помню, на базу в Ливерпуле приехал грузовик и выкинул эту форму.
Это не основная причина [невыхода из группы]. Основная причина – на поле. Началось недопонимание, разлад. Футболисты покипели, покричали. Все начинается с мелочей. Кто-то на кого-то закусился, кто-то кого-то не поставил, поэтому был один состав, второй. Тяжело. Время такое. Легко объяснимо, но сегодняшнему поколению не понять.
Сами понимаете, жили в совершенно другой стране, а потом резко молодые уехали и попали в капитализм. Многие к этому были не готовы, особенно – руководители, которые не знали, что это такое.
Было сумасшедшее разочарование: ехали чего-то добиться, но провалились. Причем провалились не по своей вине – не потому что слабые, индивидуально никому не уступали. Первый тайм с немцами должны были выигрывать, с итальянцами играли с преимуществом, чехи чудом отскочили».
Евро-2004. «Когда играли с греками, они бегали и говорили: «Не забивайте нам третий»
Как выступила Россия? Не вышла из группы, проиграла Испании и Португалии, но стала единственной командой, которая победила чемпионов Европы – греков.
• В Португалию команду повез Георгий Ярцев, который три года не тренировал, по ходу отборочных матчей сменил Валерия Газзаева и через стыки с Уэльсом пробился на Евро-2004.
• После матча с Испанией Ярцев отчислил из состава Александра Мостового, который дал интервью испанскому медиа. Ярцеву не понравилось, что Мостовой усомнился в выходе России из группы.
Дмитрий Булыкин – для «Гола»:
«Эмоции были хорошие, ожидания – тоже. Понимали, что у нас практически группа смерти. Испания – очень сильная сборная, Португалия – хозяева и Криштиану Роналду. Темная лошадка – Греция, которых мы обыграли в группе, но они стали чемпионами Европы.
Были моменты и возможности, которые реализовались только против греков. Но та игра практически ничего не решала. Ребята хлопнули дверью и стали единственными, кто обыграл чемпионов Европы на том турнире.
После матча с испанцами Ярцев сказал, что Россия испугалась звезд? Не помню, как это точно говорилось. Испания была одним из фаворитов. Когда мы играли с греками, они бегали и говорили: «Не забивайте нам третий». Потому что тогда бы из группы выходили испанцы, а не греки. Испанцы тогда не вышли, а два первых места были в финале».
Евро-2008. Тот самый
Вы сами все знаете
Евро-2012. «Приехали играть в Польшу на отвратительное поле»
Как выступила Россия? Не вышла из группы. Начала с разгрома Чехии, а потом сыграла вничью с Польшей. Выход в плей-офф убило поражение от Греции.
• Перед турниром Россия не проигрывала 14 матчей подряд и вышла на Евро-2012 с первого места в отборочной группе. Последний из них – разгром Италии (3:0).
• После вылета вылезла фраза Аршавина «Ваши ожидания – ваши проблемы», а Дик Адвокат ушел из сборной.
Константин Зырянов – для «Гола»:
«Ехали туда уверенными в своих силах, потому что после Евро-2008 команда показывала очень хороший футбол, даже не попав на чемпионат мира в ЮАР. С приходом Дика Адвоката заиграли еще ярче, прошли отборочный турнир достаточно ровно, заслуженно попали на чемпионат Европы.
Ехали, чтобы, может быть, показать такой же результат, как на Евро-2008, или даже лучше. Разгром чехов? Мы все прекрасно знали и видели игру и результат Голландии в 2008-м, которая всех разгромила в группе, но споткнулась о нашу команду и вылетела. Реально оценивали силы и возможности.
Приехали играть в Польшу на отвратительное поле, где потратили много сил. Потом была игра с греками на том же поле. Для нашей техничной команды она сложилась неудачно и по результату, и по игре. Это было ожидаемо: если вспомнить поле с чехами, то там оно было ровное и идеальное. Это важная причина, но не буду оправдываться. Сложилось так, как сложилось. И греки, и поляки были физически посильнее нас в этих двух матчах.
После поражения от греков и вылета с Евро меня не было в раздевалке. К сожалению, тогда я сыграл два матча и заболел. Была высокая температура, так что я с ребятами не поехал на игру и остался в гостинице. Не знаю, что тогда говорил Адвокат. После этого я его уже не видел.
Было очень сложно, потому что сыграл два матча, где выиграли и сыграли вничью, но из-за болезни пропустил последний. Конечно, очень обидно».
Евро-2016. «Сейчас согласился бы с игроками, которые пришли к Слуцкому и сказали: «Мы говно»
Как выступила Россия? Снова не вышла из группы. Спаслась в матче с Англией (1:1) в добавленное время, но отхватила от Словакии и Уэльса.
• В состав попал только один игрок не из РПЛ – Роман Нойштедтер получил российский паспорт, но играл за «Шальке-04». Аналогичная ситуация с 2008 годом, когда единственным футболистом в заявке из европейского чемпионата был Иван Саенко (тогда играл за «Нюрнберг»).
• Это повторение худшего выступления (так же было в 1996-м) России на чемпионатах Европы. Ни одной победы и 2:6 по голам. На Евро-1996 отличались только цифры мячей – 4:8.
Олег Иванов – для «Гола»:
«Выход из группы был первостепенной задачей. По-моему, был негативный фон – никто не верил. Много всякого негатива вокруг команды. Не скажу, что сильно довлело. Наверное, каждый человек, который читает какой-то сильный негатив, теряет настроение. Даже те, кто стрессоустойчивые, задумываются в определенный момент.
Сборная России на Евро-2008 и 2016 [Иванов был в обеих командах]? Так сложилось, что тогда проиграли испанцам, была огромная масса негатива, но у нас был тренер-психолог, который сказал: «Спокойно. Выходим и играем». Ребята были опытные, духовитые, которые много что прошли в футболе. Переломили ситуацию.
На Евро-2016 не хватило результата. Думаю, если бы проиграли англичанам, то все сложилось бы по-другому. Поверили, раз с англичанами добились какого-то результата. В той ситуации он считался положительным. Может, это сыграло с нами злую шутку.
После Уэльса был подавлен. В той ситуации это стало последним гвоздем. Все можно было исправить победой, но Уэльс был настолько хорош. Находился ли я в группе игроков, кто пришел к Слуцкому и сказал: «Мы говно»? Меня не было в той группе. На данный момент я бы с ними согласился, раз мы не показали игру и не добились результата. Было бы странно, если бы кто-то сказал: «Мы в порядке. Нам не повезло».