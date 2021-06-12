🇷🇺 Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката

Александр Мостовой – для «Гола»:

«То, что произошло после 1994-го, внушало уверенность. Потому что помните, с какой силой прошли отборочный цикл [заняли первое место и ни разу не проиграли]? В 96-м ехали в Англию чуть ли не претендентами на медали, это однозначно. Состав был сильный. Считаю, что после СССР это была одна из самых сильных сборных России.

Давление болельщиков? Было другое время. Сейчас мир соцсетей и интернета. Раньше телефонов-то не было. Знали, что два-три канала освещали и писали несколько газет. Такого ажиотажа не было. Без какого-то пафоса.

Нам досталась группа смерти, хотя мы со всеми достойно выглядели. У нас был такой расклад: чехов обыграем, с итальянцами и немцами сыграем вничью. На деле получилось по-другому. За день-два – очередной скандальчик. И потом не было в трех играх одного и того же состава.

Потом вышла смешная фотография. По-моему, играли в Манчестере с чехами. А там скамейки запасных как ступенька. Не как сейчас. В запасе сидели Канчельскис, Мостовой, Шалимов, Добровольский, Харин. Состав дергался: кто играет, кто не играет. Все это – следствие того времени. Оказались заложниками. Страна развалилась, и пошло-поехало: кто в России играл, кто за границей.