Все про Дзюбу в сборной. Как он троллил Черчесова. Как придумал жест. Почему стал капитаном. Почему остался после того видео
Артем Дзюба едет на Евро-2020 после лучшего бомбардирского сезона в карьере. Впервые Дзюба забил 20 голов за сезон в РПЛ – до этого личным рекордом были 17. Сейчас Дзюба претендует и на роль главного бомбардира в истории сборной России. У него уже 29 голов за 52 игры – до Александра Кержакова остался один мяч. Но Дзюба не всегда был таким успешным.
Почему у Дзюбы было прозвище «игрочишка»?
2012 год. «Спартак» проиграл «Динамо» (1:5) в матче РПЛ. Тогда Дзюба вышел к журналистам и выдал: «Пусть говорит наш тренеришка». Он имел в виду Унаи Эмери. Потом сразу же ушел, но эти слова вспоминаются и в 2021-м. Особенно в момент, когда Унаи Эмери постоянно выигрывает Лигу Европы с разными командами. У самого Дзюбы позже появилось прозвище.
Уже в «Зените» игроки называли его «игрочишка» – на манер того обращения к Эмери. Виктор Файзулин так и не вспомнил, кто из игроков первым это придумал. Это прозвище особенно понравилось бывшему тренеру сборной Леониду Слуцкому. Когда Слуцкий только зарегистрировался в инстаграме, то ответил под одним из постов Дзюбы: «Ну, игрочишка, держись».
Все пошло еще с момента, когда Дзюба только переходил в «Зенит». Уже во время представления он получал выкрики об игрочишке. Потом отвечал: «Не могут простить мне легендарную фразу». Над этим прозвищем позже смеялся Кришито – говорил, что Дзюба никакой не маленький. 25 января 2016 года Дзюба выложил первый пост в инстаграм – с отсылкой к прозвищу.
Агент Александр Маньяков позже рассказывал, что идея «Игрочишки» пошла от Смольникова. Потому что они с Дзюбой давно знакомы и хорошо общаются. За это прозвище позже цеплялся ESPN, когда рассказывал о карьерном преображении Дзюбы. Его орали с трибун и соперники сборной России – до старта ЧМ-2018.
Почему Дзюба вылетал из состава сборной России?
Артем Дзюба был основным форвардом России на Евро-2016 при Слуцком. Там он провел три матча, но не забил ни одного гола. Россия вылетела на групповом этапе, а Дзюба позже пропал из сборной. Одним из сложнейших сезонов в карьере Дзюбы получился сезон-2017/18. Дзюба начинал его в основе «Зенита», но забил один гол за 15 матчей. Потом – аренда в тульский «Арсенал».
Там Дзюба провел десять матчей, забил шесть голов, сделал три ассиста. Но даже в такой ситуации мог пролететь мимо турнира. Летом 2017 года Дзюба пропустил Кубок конфедераций из-за травмы. После вылета сборной из турнира они с Кокориным показывал усы в инстаграме – троллили тренера. Черчесов это помнил, но Дзюбу в сборную все-таки вернул.
Почему Дзюба стал капитаном сборной России?
Все началось еще на ЧМ-2018. Перед турниром Дзюба не играл за сборную почти два года. Попал в состав на ЧМ-2018 только после успешной аренды в тульский «Арсенал». Потом вышел на 18 минут в проигранном товарищеском матче против Австрии. На самом ЧМ-2018 Дзюба начинал с выхода на замену против Саудовской Аравии, где за 20 минут забил гол и сделал ассист.
Следующие четыре матча ЧМ-2018 Дзюба стабильно играл в старте. За весь турнир он набрал три гола и два ассиста. Сборная России вылетела от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. На ЧМ-2018 капитаном был Игорь Акинфеев, но он позже завершил карьеру в сборной. Дзюба и без капитанской повязки собирал и настраивал партнеров на ЧМ-2018.
Почему Акинфеев не вернулся в сборную России на Евро-2020. И звали ли его вообще
В сентябре 2018-го он стал капитаном официально. Георгий Джикия его временно замещал, когда Дзюба не вызывался в сборную России. За два месяца до старта Евро Черчесов прояснил, почему капитаном на Евро-2020 остается Дзюба: «Это капитан команды. Мы видим, кто в команде может ей управлять».
Почему Дзюба празднует голы жестом, где отдает честь?
Все началось на том же ЧМ-2018. Дзюба беспокоился из-за места в запасе, поэтому вышел заряженным на игру с Саудовской Аравией. Когда забил, побежал к скамейке и орал перед Черчесовым, что его место на поле. Черчесов ничего не ответил – просто отдал честь. На матч с Египтом Дзюба вышел в стартовом составе.
Дзюба забил и Египту – тогда уже он отдал честь Черчесову. К пустой голове не прикладывают, поэтому Дзюба подложил другую руку. Потом говорил в интервью «СЭ»: «Знал, что к пустой голове не прикладывают, часто это слышал. Когда забиваешь гол, то немножко себя не контролируешь, а в тот момент у меня точно было желание показать то, что показал».
Жест Дзюбы позже использовали и другие спортсмены. Так праздновал украинский футболист Георгий Цитаишвили. Жест распространился на теннис и хоккей. Его повторил теннисист Михаил Южный, который сам отдавал честь еще раньше. На МЧМ-2019 отметился хоккеист Виталий Кравцов. Он тоже показал жест Дзюбы после гола в ворота Швейцарии.
Дзюба забил гол в порванной майке. Под ней была другая – с его празднованием
Почему Дзюба остался в сборной даже после слитого видео?
Ситуация из осени 2020 года: шантажист слил интимное видео с участием Артема Дзюбы. Черчесов моментально отказался от вызова Дзюбы в сборную – объяснил это возможным негативным фоном. Семак временно лишил Дзюбу капитанской повязки в «Зените», но выпустил его на игру с «Краснодаром». Там Дзюба забил гол и эмоционально отпраздновал.
Дзюба вернулся в сборную уже в следующий вызов. Перед этим Черчесов рассказывал, что первое отсутствие вызова – это возможность для Дзюбы решить все личные проблемы. Он сразу занял позицию, что из сборной Дзюбу никто не выгонял. Мартовские матчи сборной России показали важность Дзюбы для этой команды.
Игра с Мальтой – гол Дзюбы и победа России. Игра со Словенией – дубль Дзюбы и победа России. Дзюба не забил Словакии, а Россия сразу проиграла. «Российская газета» брала интервью у Джикии перед началом Евро-2020. Там он сказал, что Дзюба играет важнейшую роль в раздевалке и на поле: «У нас есть капитан, который подбадривает остальных и является лидером».
Иногда он даже меняет позицию: