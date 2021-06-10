Все про Дзюбу в сборной. Как он троллил Черчесова. Как придумал жест. Почему стал капитаном. Почему остался после того видео

Артем Дзюба едет на Евро-2020 после лучшего бомбардирского сезона в карьере. Впервые Дзюба забил 20 голов за сезон в РПЛ – до этого личным рекордом были 17. Сейчас Дзюба претендует и на роль главного бомбардира в истории сборной России. У него уже 29 голов за 52 игры – до Александра Кержакова остался один мяч. Но Дзюба не всегда был таким успешным.

Почему у Дзюбы было прозвище «игрочишка»?

2012 год. «Спартак» проиграл «Динамо» (1:5) в матче РПЛ. Тогда Дзюба вышел к журналистам и выдал: «Пусть говорит наш тренеришка». Он имел в виду Унаи Эмери. Потом сразу же ушел, но эти слова вспоминаются и в 2021-м. Особенно в момент, когда Унаи Эмери постоянно выигрывает Лигу Европы с разными командами. У самого Дзюбы позже появилось прозвище.

Уже в «Зените» игроки называли его «игрочишка» – на манер того обращения к Эмери. Виктор Файзулин так и не вспомнил, кто из игроков первым это придумал. Это прозвище особенно понравилось бывшему тренеру сборной Леониду Слуцкому. Когда Слуцкий только зарегистрировался в инстаграме, то ответил под одним из постов Дзюбы: «Ну, игрочишка, держись».

Все пошло еще с момента, когда Дзюба только переходил в «Зенит». Уже во время представления он получал выкрики об игрочишке. Потом отвечал: «Не могут простить мне легендарную фразу». Над этим прозвищем позже смеялся Кришито – говорил, что Дзюба никакой не маленький. 25 января 2016 года Дзюба выложил первый пост в инстаграм – с отсылкой к прозвищу.