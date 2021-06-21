Россия по разу выходила из групп на чемпионатах Европы и мира
Россия пять раз играла на Евро. Это ее шестой чемпионат Европы из семи возможных. Только раз вышла из группы – в 2008 году, когда выиграла бронзу.
❎ Евро-1996. Не вышла из группы.
❌ Евро-2000. Не квалифицировалась.
❎ Евро-2004. Не вышла из группы.
🥉 Евро-2008. Полуфинал и бронза.
❎ Евро-2012. Не вышла из группы.
❎ Евро-2016. Не вышла из группы.
Такая ситуация перед третьим туром группы В на Евро-2020:
Сборная России четыре раза попадала на чемпионат мира из семи: трижды не выходила из группы и один раз дошла до четвертьфинала – на домашнем ЧМ-2018.
❎ ЧМ-1994. Не вышла из группы.
❌ ЧМ-1998. Не квалифицировалась.
❎ ЧМ-2002. Не вышла из группы.
❌ ЧМ-2006. Не квалифицировалась.
❌ ЧМ-2010. Не квалифицировалась.
❎ ЧМ-2014. Не вышла из группы.
✨ ЧМ-2018. Четвертьфинал.
Итого: девять участий на крупных турнирах (это десятое), два выхода из группы (может быть третье) и одно попадание в призы.