Россия
Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Россия по разу выходила из групп на чемпионатах Европы и мира

час назад

Россия играет в группе В на Евро-2020. Перед третьим туром команда занимает второе место с тремя очками. Последний матч на групповом этапе – против Дании. Игра пройдет в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Россия
-:-
Дания

Россия пять раз играла на Евро. Это ее шестой чемпионат Европы из семи возможных. Только раз вышла из группы – в 2008 году, когда выиграла бронзу.

❎ Евро-1996. Не вышла из группы.

❌ Евро-2000. Не квалифицировалась.

❎ Евро-2004. Не вышла из группы.

🥉 Евро-2008. Полуфинал и бронза.

❎ Евро-2012. Не вышла из группы.

❎ Евро-2016. Не вышла из группы.

Такая ситуация перед третьим туром группы В на Евро-2020:

Сборная России четыре раза попадала на чемпионат мира из семи: трижды не выходила из группы и один раз дошла до четвертьфинала – на домашнем ЧМ-2018.

❎ ЧМ-1994. Не вышла из группы.

❌ ЧМ-1998. Не квалифицировалась.

❎ ЧМ-2002. Не вышла из группы.

❌ ЧМ-2006. Не квалифицировалась.

❌ ЧМ-2010. Не квалифицировалась.

❎ ЧМ-2014. Не вышла из группы.

✨ ЧМ-2018. Четвертьфинал.

Итого: девять участий на крупных турнирах (это десятое), два выхода из группы (может быть третье) и одно попадание в призы.

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Источник:
Гол.ру
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