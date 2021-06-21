Россия по разу выходила из групп на чемпионатах Европы и мира

Сборная России четыре раза попадала на чемпионат мира из семи: трижды не выходила из группы и один раз дошла до четвертьфинала – на домашнем ЧМ-2018.

❎ ЧМ-1994. Не вышла из группы.

❌ ЧМ-1998. Не квалифицировалась.

❎ ЧМ-2002. Не вышла из группы.

❌ ЧМ-2006. Не квалифицировалась.

❌ ЧМ-2010. Не квалифицировалась.

❎ ЧМ-2014. Не вышла из группы.

✨ ЧМ-2018. Четвертьфинал.

Итого: девять участий на крупных турнирах (это десятое), два выхода из группы (может быть третье) и одно попадание в призы.