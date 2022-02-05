Где смотреть финал Португалия – Россия на чемпионате Европы по мини-футболу

Сборные России и Португалии встретятся в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. Матч пройдет 6 февраля 2022 года. Он начнется в 19:30 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:25. Смотреть можно онлайн по этой ссылке.

Россия обыграла в полуфинале Украину со счетом 3:2, отразив пенальти за минуту до конца. Португалия на этой же стадии уступала Испании 0:2, но тоже победила 3:2.

В матче за третье место на турнире сыграют Украина и Испания – тоже 6 февраля.

Прогноз на финал Португалия – Россия – чемпионат Европы по мини-футболу