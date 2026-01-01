мини-футбол

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Россия проиграла Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Она вела 2:0 🥈
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Прогноз на финал Португалия – Россия – чемпионат Европы по мини-футболу
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Где смотреть финал Португалия – Россия на чемпионате Европы по мини-футболу
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Россия обыграла Украину в полуфинале Евро по мини-футболу. Финал – 6 января
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Где смотреть Россия – Украина: во сколько прямая трансляция матча, чемпионат Европы по мини-футболу, 4 февраля
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Россия сыграет с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу. Это действующий чемпион мира
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Как Россия и Украина встретились в игре Евро по мини-футболу: кричалка «Кто не скачет, тот москаль» и никаких рукопожатий
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