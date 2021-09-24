Россия сыграет с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу. Это действующий чемпион мира

На чемпионате мира по мини-футболу проходят матчи 1/8 финала. Стали известны две четвертьфинальные пары, в том числе соперник России:

🇲🇦 Марокко – 🇧🇷 Бразилия

​🇷🇺 Россия – 🇦🇷 Аргентина

Матч России пройдет 26 сентября. Она еще ни разу не побеждала на ЧМ, ее лучшим результатом было серебро в 2016 году. Тогда она проиграла в финале Аргентине, которая остается действующим чемпионом мира.

Остальные участники четвертьфинала пока неизвестны. В них сыграют Испания/Чехия – Португалия/Сербия, Узбекистан/Иран – Казахстан. Турнир завершится 3 октября.