мини-футбол
Россия сыграет с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу. Это действующий чемпион мира
4 часа назад
На чемпионате мира по мини-футболу проходят матчи 1/8 финала. Стали известны две четвертьфинальные пары, в том числе соперник России:
🇲🇦 Марокко – 🇧🇷 Бразилия
🇷🇺 Россия – 🇦🇷 Аргентина
Матч России пройдет 26 сентября. Она еще ни разу не побеждала на ЧМ, ее лучшим результатом было серебро в 2016 году. Тогда она проиграла в финале Аргентине, которая остается действующим чемпионом мира.
Остальные участники четвертьфинала пока неизвестны. В них сыграют Испания/Чехия – Португалия/Сербия, Узбекистан/Иран – Казахстан. Турнир завершится 3 октября.
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