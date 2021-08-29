Россия выиграла чемпионат мира по футболу – по пляжному! С тренером, который взял уже пять медалей
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира. В финале она победила Японию. Счет матча – 5:2. До этого Россия и Япония уже играли на групповом этапе, но там для России все было совсем легко – 7:1. В матче за третье место Швейцария обыграла Сенегал со счетом 9:7. Так швейцарцы стали обладателями бронзовых медалей ЧМ-2021.
Что надо знать об этой победе России:
💪🏻 Турнир проходил в Москве. Путь России – драма. На групповом этапе матчи россиян дважды уходили в дополнительное время. Сначала была победа в дополнительное время над США, потом – по пенальти с Парагваем. В плей-офф Россия прошла Испанию, но дальше была Швейцария. 3:5, отыгрыш за 19 секунд до конца, новая победа в серии пенальти – главные истории из того матча.
💪🏻 Теперь Россия в третий раз за всю историю выиграла чемпионат мира по пляжному футболу. До этого она побеждала на ЧМ-2011 и ЧМ-2013. Еще дважды брала бронзу в 2015-м и в 2019-м. Все это время команду тренирует Михаил Лихачев. Он работает в сборной России с 2010 года – и все достижения России связаны именно с ним.
💪🏻 Антон Шкарин был на турнире капитаном сборной России. Перед стартом турнира он объяснял влияние домашней обстановки. Так Шкарин говорил о целях: «Победа на домашнем чемпионате мира! А какая может быть еще? Дойти до финала – нет! Приходит столько людей, столько близких и друзей. Если мы победим, то сколько мальчишек узнает о нашем виде спорта?»
💪🏻 Игрок России Борис Никоноров полтора года назад рассказывал в интервью Sports.ru о неудачной карьере в большом футболе. Он мечтал о попадании в дублирующий состав «Шинника», где занимался в академии. Но в 17 лет Никонорова туда не взяли – так он попрощался с мечтой о большом футболе. Потом вообще работал на заводе.
💪🏻 Алексей Макаров, Антон Шкарин, Дмитрий Шишин и Юрий Крашенинников – футболисты, которые взяли в сборной России уже пять медалей. Вместе с тренером Лихачевым они участвовали на трех золотых ЧМ и двух бронзовых. Крашенинников в 2015-м вообще рассказывал, что сборная России научила бразильцев играть в пляжный футбол. Вот такой уровень пляжного футбола в России.
Таким эмоциональным был победный турнир для России в 2021 году: