Россия выиграла чемпионат мира по футболу – по пляжному! С тренером, который взял уже пять медалей

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира. В финале она победила Японию. Счет матча – 5:2. До этого Россия и Япония уже играли на групповом этапе, но там для России все было совсем легко – 7:1. В матче за третье место Швейцария обыграла Сенегал со счетом 9:7. Так швейцарцы стали обладателями бронзовых медалей ЧМ-2021.

Что надо знать об этой победе России:

💪🏻 Турнир проходил в Москве. Путь России – драма. На групповом этапе матчи россиян дважды уходили в дополнительное время. Сначала была победа в дополнительное время над США, потом – по пенальти с Парагваем. В плей-офф Россия прошла Испанию, но дальше была Швейцария. 3:5, отыгрыш за 19 секунд до конца, новая победа в серии пенальти – главные истории из того матча.

💪🏻 Теперь Россия в третий раз за всю историю выиграла чемпионат мира по пляжному футболу. До этого она побеждала на ЧМ-2011 и ЧМ-2013. Еще дважды брала бронзу в 2015-м и в 2019-м. Все это время команду тренирует Михаил Лихачев. Он работает в сборной России с 2010 года – и все достижения России связаны именно с ним.