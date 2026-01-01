Пляжный футбол: Материалы

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Россия выиграла чемпионат мира по футболу – по пляжному! С тренером, который взял уже пять медалей
#ЧМ-2021 (пляжный футбол)
Полиция задержала двух фанатов в «Лужниках». Они показывали бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции
#пляжный футбол
Марадона признал сына от любовницы из Неаполя, когда тому уже было 30. Драма про алименты, слезы, футбол и внука
#Диего Синагра
# новости
🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний ЧМ-2021. В финале обыграна Япония
ЧМ-2021 по пляжному футболу: где смотреть финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
ЧМ-2021 по пляжному футболу: прогноз на финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года
🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию и вышла в финал чемпионата мира
Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай по пенальти
Швейцария сыграет на ЧМ по пляжному футболу в Москве вместо Украины, отказавшейся от участия
Украина отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве. Хотя она квалифицировалась на турнир