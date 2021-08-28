ЧМ-2021 (пляжный футбол)
пляжный футбол
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#ЧМ-2021 (пляжный футбол) #пляжный футбол

ЧМ-2021 по пляжному футболу: прогноз на финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года

вчера, 22:41

Сборная России по пляжному футболу сыграет в финале ЧМ-2021. Соперником станет Япония. Матч пройдет 29 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на основное время:

  • Победа России – 1,45
  • Ничья – 6,70
  • Победа Японии – 3,85

Победа России с учетом ОТ и пенальти оценивается в 1,33. Япония по этой категории имеет котировку 3,05.

В полуфинале Япония обыграла Сенегал. Россия отыгралась за 19 секунд до конца основного времени матча против Швейцарии. Потом выиграла по пенальти (5:5, 5:4 пен).

Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию и вышла в финал чемпионата мира

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Источник:
Гол.ру
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