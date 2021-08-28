ЧМ-2021 (пляжный футбол)
пляжный футбол
ЧМ-2021 по пляжному футболу: прогноз на финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года
вчера, 22:41
Сборная России по пляжному футболу сыграет в финале ЧМ-2021. Соперником станет Япония. Матч пройдет 29 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на основное время:
- Победа России – 1,45
- Ничья – 6,70
- Победа Японии – 3,85
Победа России с учетом ОТ и пенальти оценивается в 1,33. Япония по этой категории имеет котировку 3,05.
В полуфинале Япония обыграла Сенегал. Россия отыгралась за 19 секунд до конца основного времени матча против Швейцарии. Потом выиграла по пенальти (5:5, 5:4 пен).
Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию и вышла в финал чемпионата мира
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые