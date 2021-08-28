ЧМ-2021 (пляжный футбол)
пляжный футбол
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#ЧМ-2021 (пляжный футбол) #пляжный футбол

🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию и вышла в финал чемпионата мира

2 часа назад

Сборная России по пляжному футболу на чемпионате мира-2021 в Москве победила 🇨🇭 Швейцарию по пенальти (5:4) и стала первым финалистом. Основное время завершилось со счетом 5:5.

В другом полуфинале сыграют 🇯🇵 Япония и 🇸🇳 Сенегал. После этого матча определятся участники финала и матча за третье место. Эти игры пройдут 29 августа.

На ЧМ-2019 победила 🇵🇹 Португалия, а сборная России заняла третье место. Она дважды выигрывала чемпионат мира – в 2011 и 2013 годах.

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Источник:
Гол.ру
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