Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора
Клуб «Интер Майами» (его владелец – Дэвид Бекхэм) представил новую форму на дне океана.
Это акция ко всемирному дню океанов (8 июня) и направлена на борьбу с их загрязнением пластиковыми отходами.
«Интер» специально провел съемку в идеально чистом океане, чтобы напомнить: они могут быть такими, просто не нужно выбрасывать туда мусор.
Съемку на Каймановых островах провел подводный фотограф Джейсон Вашингтон, который там живет. И его тоже волнует проблема загрязнения планеты пластиком: «Пластик попадает в воду, потом его едят рыбы, а потом человек ест эту рыбу. И это огромная циклическая проблема».
И как раз сама форма сделана из переработанных пластиковых отходов, которые были найдены на океанских побережьях.
Съемка велась на глубине 30 метров. В ней поучаствовала модель Корал Томашик. Она уже привыкла к таким фотосессиям: «Мне нравится тишина и неподвижность, когда я под водой. Это одно из лучших чувств».
В магазине МЛС мужская футболка стоит 90 долларов, а женская 80. Первые 50 фанатов, которые купят футболку, получат в подарок многоразовую бутылку.
«Интер» впервые сыграет в новой форме уже 29 мая в матче МЛС.