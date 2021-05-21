Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора

Съемку на Каймановых островах провел подводный фотограф Джейсон Вашингтон, который там живет. И его тоже волнует проблема загрязнения планеты пластиком: «Пластик попадает в воду, потом его едят рыбы, а потом человек ест эту рыбу. И это огромная циклическая проблема».

И как раз сама форма сделана из переработанных пластиковых отходов, которые были найдены на океанских побережьях.