ЧМ-2021 (пляжный футбол)
пляжный футбол
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#ЧМ-2021 (пляжный футбол) #пляжный футбол

🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний ЧМ-2021. В финале обыграна Япония

2 часа назад

Россия обыграла Японию со счетом 5:2 в финале ЧМ-2021 по пляжному футболу. Это третье золото России за всю историю. Другие две золотые медали были в 2011-м и в 2013-м.

Третье место взяла сборная Швейцарии, которая обыграла Сенегал (9:7) в матче за бронзу. Турнир проходил в России.

Еще в истории России есть две бронзовые медали на пляжном ЧМ. Последняя из них была на турнире в 2019 году.

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Источник:
Гол.ру
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