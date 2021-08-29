🇷🇺 Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний ЧМ-2021. В финале обыграна Япония

Россия обыграла Японию со счетом 5:2 в финале ЧМ-2021 по пляжному футболу. Это третье золото России за всю историю. Другие две золотые медали были в 2011-м и в 2013-м.

Третье место взяла сборная Швейцарии, которая обыграла Сенегал (9:7) в матче за бронзу. Турнир проходил в России.

Еще в истории России есть две бронзовые медали на пляжном ЧМ. Последняя из них была на турнире в 2019 году.