Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай по пенальти

Основное время завершилось со счетом 4:4. Дубль в составе 🇷🇺 России сделал Алексей Макаров, еще по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров.

В первом матче Россия в дополнительное время победила 🇺🇸 США. В третьем матче группы А она сыграет против 🇯🇵 Японии. Игра пройдет 23 августа.

Сборная России становилась чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. На ЧМ-2019 она заняла третье место.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года проходит в Москве.