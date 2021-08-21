пляжный футбол
Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай по пенальти
19 минут назад
Основное время завершилось со счетом 4:4. Дубль в составе 🇷🇺 России сделал Алексей Макаров, еще по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров.
- В первом матче Россия в дополнительное время победила 🇺🇸 США. В третьем матче группы А она сыграет против 🇯🇵 Японии. Игра пройдет 23 августа.
- Сборная России становилась чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. На ЧМ-2019 она заняла третье место.
- Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года проходит в Москве.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые