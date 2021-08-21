пляжный футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#пляжный футбол

Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай по пенальти

19 минут назад

Основное время завершилось со счетом 4:4. Дубль в составе 🇷🇺 России сделал Алексей Макаров, еще по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров.

  • В первом матче Россия в дополнительное время победила 🇺🇸 США. В третьем матче группы А она сыграет против 🇯🇵 Японии. Игра пройдет 23 августа.
  • Сборная России становилась чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. На ЧМ-2019 она заняла третье место.
  • Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года проходит в Москве.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Необычный футбол
Почему футбол на Олимпиаде отличается от обычных турниров сборных? И почему Россия уже 33 года не может туда попасть?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#пляжный футбол