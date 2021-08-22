Полиция задержала двух фанатов в «Лужниках». Они показывали бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции

В Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу, который продлится до 29 августа. Турнир впервые принимает Россия. Сборная России уже выиграла два матча в группе на домашнем турнире и сыграет с Японией. В другой группе выступает сборная Беларуси. 22 августа она встретилась с Бразилией и проиграла 3:7.

Двое болельщиков на трибунах «Лужников» во время матча вывесили бело-красно-белый флаг – это символ протестов в Беларуси после выборов президента в 2020 году. Их задержала полиция и доставила в отдел по обслуживанию олимпийского комплекса «Лужники». «ОВД-Инфо» пишет, что они обвиняются в использовании незарегистрированной символики на спортивном мероприятии. Задержанные на ночь останутся в отделении полиции. 23 августа пройдет суд.

Обвинение попадает под статью 20.31 КоАП – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Что за это предусмотрено? Штраф от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов + запрет на посещение мест проведения спортивных мероприятий в дни соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.