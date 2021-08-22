Полиция задержала двух фанатов в «Лужниках». Они показывали бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции
В Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу, который продлится до 29 августа. Турнир впервые принимает Россия. Сборная России уже выиграла два матча в группе на домашнем турнире и сыграет с Японией. В другой группе выступает сборная Беларуси. 22 августа она встретилась с Бразилией и проиграла 3:7.
Двое болельщиков на трибунах «Лужников» во время матча вывесили бело-красно-белый флаг – это символ протестов в Беларуси после выборов президента в 2020 году. Их задержала полиция и доставила в отдел по обслуживанию олимпийского комплекса «Лужники». «ОВД-Инфо» пишет, что они обвиняются в использовании незарегистрированной символики на спортивном мероприятии. Задержанные на ночь останутся в отделении полиции. 23 августа пройдет суд.
Обвинение попадает под статью 20.31 КоАП – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Что за это предусмотрено? Штраф от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов + запрет на посещение мест проведения спортивных мероприятий в дни соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.
В 2020 году фанаты на матчах РПЛ вывешивали бело-красно-белые флаги. Полиция задерживала их по аналогичной статье. Один из болельщиков рассказывал:
«Сначала я шел с ним в отрытую. Мне сказали, чтобы я либо отдал флаг службе безопасности, либо оставил в камере хранения, либо шел домой. После этого я спрятал флаг, пронес на трибуну и развернул его.
Во время гимна «Локомотива» я развернул флаг, и они [сотрудники службы безопасности] пришли раздраженные. Один пытался вырвать у меня флаг, а второй на повышенных тонах говорил, что футбол вне политики. Я пошутил, что это цвета «Локомотива».
Потом пришел, видимо, более высокопоставленный представитель службы безопасности – он был очень вежлив и попросил меня выйти в подтрибунное помещение, чтобы просто поговорить и вернуть меня обратно. Я попросил назвать законные основания. Он ответил, что дальше мне придется общаться с полицией».
Бело-красно-белый флаг – символ протестов в Беларуси. 9 августа 2020 прошли выборы президента, которые выиграл действующий глава Александр Лукашенко. Из-за несогласия с итогами выборов и жесткого обращения правоохранительных органов в городах Беларуси прошли массовые протесты. К чему это привело:
- «Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты
- Белорусские спортсмены написали письмо власти. Требуют провести новые выборы и угрожают уходом из сборных в случае давления
- Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
- Сломали позвонок и били по ногам. Минские силовики избили футболистов при задержании – перепутали их с другим человеком
- «Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео
За БЧБ флаг в Минске с 4 июня арестован журналист Tribuna.com и футболист «Крумкачы» Александр Ивулин. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Ивулин отрицал, что вывешивал на окне флаг.