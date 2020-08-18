Белорусские спортсмены написали письмо власти. Требуют провести новые выборы и угрожают уходом из сборных в случае давления
В Белоруссии продолжаются протесты и митинги против недавно проведенных выборов. Сейчас против этого выступили профессиональные спортсмены, которые через сайт «Прессбол» обратились к власти.
Вот требования спортсменов:
1. Признать прошедшие выборы недействительными.
2. Провести повторные выборы.
3. Уволить весь состав ЦИК.
4. Освободить людей, которых задержали в ходе мирных демонстраций.
5. Остановить противоправные действия милиции и провести проверки.
6. Поддержать всех пострадавших из-за силовых структур.
Участники, подписавшие это письмо, отметили: в случае давления хотя бы на одного из них они все готовы действовать солидарно. В том числе и уйти из сборных или покинуть свои организации.
Список из 111 человек, подписавших документ, вы можете найти тут. Если кратко:
- Андрей Кравченко. Серебряный призер ОИ-2008 по легкой атлетике.
- Дмитрий Асанов. Серебряный призер ЧМ-2015 по боксу.
- Екатерина Снытина. Капитан сборной Белоруссии по футболу.
- В числе остальных – чемпионы мира и Европы по разным видам спорта, сотрудники клубов и организаций, спортивные журналисты.