Белоруссия
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#Белоруссия

Белорусские спортсмены написали письмо власти. Требуют провести новые выборы и угрожают уходом из сборных в случае давления

18 августа, 22:22

dpa/Global Look Press

В Белоруссии продолжаются протесты и митинги против недавно проведенных выборов. Сейчас против этого выступили профессиональные спортсмены, которые через сайт «Прессбол» обратились к власти.

Вот требования спортсменов:

1. Признать прошедшие выборы недействительными.

2. Провести повторные выборы.

3. Уволить весь состав ЦИК.

4. Освободить людей, которых задержали в ходе мирных демонстраций.

5. Остановить противоправные действия милиции и провести проверки.

6. Поддержать всех пострадавших из-за силовых структур.

Участники, подписавшие это письмо, отметили: в случае давления хотя бы на одного из них они все готовы действовать солидарно. В том числе и уйти из сборных или покинуть свои организации.

Список из 111 человек, подписавших документ, вы можете найти тут. Если кратко:

  • Андрей Кравченко. Серебряный призер ОИ-2008 по легкой атлетике.
  • Дмитрий Асанов. Серебряный призер ЧМ-2015 по боксу.
  • Екатерина Снытина. Капитан сборной Белоруссии по футболу.
  • В числе остальных – чемпионы мира и Европы по разным видам спорта, сотрудники клубов и организаций, спортивные журналисты.

 

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