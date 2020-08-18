Белорусские спортсмены написали письмо власти. Требуют провести новые выборы и угрожают уходом из сборных в случае давления

В Белоруссии продолжаются протесты и митинги против недавно проведенных выборов. Сейчас против этого выступили профессиональные спортсмены, которые через сайт «Прессбол» обратились к власти.

Вот требования спортсменов:

1. Признать прошедшие выборы недействительными.

2. Провести повторные выборы.

3. Уволить весь состав ЦИК.

4. Освободить людей, которых задержали в ходе мирных демонстраций.

5. Остановить противоправные действия милиции и провести проверки.

6. Поддержать всех пострадавших из-за силовых структур.

Участники, подписавшие это письмо, отметили: в случае давления хотя бы на одного из них они все готовы действовать солидарно. В том числе и уйти из сборных или покинуть свои организации.

Список из 111 человек, подписавших документ, вы можете найти тут. Если кратко: