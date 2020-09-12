«Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео
С момента проведения выборов в Белоруссии прошло больше месяца. После них страна перевернулась: митинги, акции протеста, беспредел силовиков.
Все это отразилось на разных слоях общества. В том числе и на спорте. Мы писали такие тексты:
1. Белорусские спортсмены написали письмо власти. Требуют провести новые выборы и угрожают уходом из сборных в случае давления.
2. В Солигорске бастовали рабочие завода «Беларуськалий». Это организация, спонсирующая местный «Шахтер» – он идет на втором месте в чемпионате Белоруссии.
3. Слоган «Жыве Беларусь» дошел даже до РПЛ: баннеры, кричалки и поддержка белорусских игроков (такое было для Шкурина из ЦСКА).
Сейчас выступили белорусские футболисты. 93 игрока записали видео против насилия со стороны силовиков, против результатов состоявшихся выборов и за проведение новых.
На видео игроки говорят:
«Мы записали это видео, потому что не можем молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен.
И призываем: остановите насилие! Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закрепленные в Конституции:
- Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.
- Нет иной привилегии, кроме одной – права человека.
- Мы за правду, справедливость и свободу!
- Мы против насилия».
Под этим видео подписались 93 игрока. Самые популярные, известные русским болельщикам: Станислав Драгун (игрок БАТЭ, выступавший за «Динамо», «Крылья Советов» и «Оренбург»), Егор Филипенко (БАТЭ, раньше играл за «Спартак», «Томь» и «Сибирь»), Павел Нехайчик (БАТЭ. Раньше играл за «Динамо», «Томь» и «Оренбург»).