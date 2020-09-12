«Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео

С момента проведения выборов в Белоруссии прошло больше месяца. После них страна перевернулась: митинги, акции протеста, беспредел силовиков.

Все это отразилось на разных слоях общества. В том числе и на спорте. Мы писали такие тексты:

1. Белорусские спортсмены написали письмо власти. Требуют провести новые выборы и угрожают уходом из сборных в случае давления.

2. В Солигорске бастовали рабочие завода «Беларуськалий». Это организация, спонсирующая местный «Шахтер» – он идет на втором месте в чемпионате Белоруссии.

3. Слоган «Жыве Беларусь» дошел даже до РПЛ: баннеры, кричалки и поддержка белорусских игроков (такое было для Шкурина из ЦСКА).

Сейчас выступили белорусские футболисты. 93 игрока записали видео против насилия со стороны силовиков, против результатов состоявшихся выборов и за проведение новых.