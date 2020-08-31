Сломали позвонок и били по ногам. Минские силовики избили футболистов при задержании – перепутали их с другим человеком

Что за история с нападением на милицейский автобус

В Белоруссии продолжаются протесты из-за результатов выборов.

Один из инцидентов на митинге 30 августа – нападение на милицейский микроавтобус неподалеку от здания КГБ.

Машина без опознавательных знаков ехала вдоль улицы. Вероятно, ее ударил один из проходящих мимо. Оттуда сразу же выбежали люди в штатском и попытались его силой задержать и затащить в автобус. Это увидели протестующие и в ответ попытались толпой отбить задерживаемого. Между людьми из микроавтобуса и протестующими завязалась потасовка. Позднее МВД Белоруссии сказали, что люди в микроавтобусе были его сотрудниками и «обеспечивали охрану общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий». Почему при этом ни на авто, ни на людях не было никаких опознавательных знаков, министерство не объяснило.

Под подозрение в нападении попали два футболиста клуба первой лиги «Крумкачы».

Как футболисты «Крумкачы» оказались около столкновения и почему их задержали

Сергей Козека и Павел Рассолько после тренировки направлялись домой и по пути дошли. «Хотели посмотреть на людей и разойтись», – сказал тренер Сергей Кузьминич в интервью Tribuna.by, который был с футболистами. Когда люди стали разбегаться от автозаков, Рассолько и Козека убежали с толпой, а Кузьминич остался из-за травмированной ноги. Он около часа провел в автозаке, затем вышел, прошел по городу в сторону дома и параллельно звонил футболистам.

«Мы все это время были на связи – они рассказывали, где идут и как проходят заграждения. А тут звоню – мужик какой-то отвечает: «Их нету». И кладет трубку. Потом начал скидывать, а потом телефон вообще отключился. Понял, что ребят задержали».

Позднее выяснилось, что их задержали люди из того микроавтобуса без опознавательных знаков. Они перепутали и приняли одного из футболистов за нападавшего. Адвокаты собрали базу видеосвидетельств, что на всех камерах наблюдения около инцидента видно: футболисты были далеко от драки и не участвовали в ней. Например, тут Рассолько убегает во дворы, когда видит выбежавших из микроавтобуса людей.

Как Козеку возили в больницу в наручниках и чем кончилась вся история

Когда футболистам разрешили сделать по одному звонку, Рассолько набрал Кузьминичу, Козека – жене. Оба рассказали, что их сильно били при задержании. Козека просил жену вызвать скорую и поначалу отказывался от госпитализации. Но ночью ему стало хуже, и милиция привезла его в больницу в наручниках. Там у него диагностировали перелом третьего позвонка. Милиция отвезла его в следующую больницу, где врач остановил его состояние как нормального. После этого милиция увезла Козеку обратно в РУВД. Футболисты рассказывают, что ночевали на бетонном полу.

Позднее к ним пустили жену Козеки, теплые вещи от друзей и адвокатов. Рассолько показывал синяки на ногах.

«Нам просто не повезло. Оказались не в то время не в том месте», – сказал Козека.

31 августа оба футболиста вышли на свободу. Уголовное дело против них возбуждено не будет.

1 сентября «Крумкачы» играют с минским «Динамо» на Кубок. «Сегодня на тренировке будем обсуждать, что нам делать с завтрашним матчем с минским «Динамо»: выходить или нет. Ну и ребята, конечно, будут писать в Следственный комитет заявления по поводу избиения, задержания и лишения свободы», – заявил директор клуба Олег Давидович.

Вечером 31 августа «Крумкачы» опубликовал заявление, где призвал всех прийти на матч, потому что это важно для поддержки пострадавших и потому что все деньги от него пойдут в фонд помощи пострадавшим от насилия.

«Крумкачы» – вероятно, самый протестный клуб страны

Ранее «Крумкачы» вышли на игру в футболках «Мы з народам!», поддержав протесты. За это КДК вынес клубу предупреждение.