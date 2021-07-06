Украина отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве. Хотя она квалифицировалась на турнир

Украина запретила своей сборной по пляжному футболу участие в чемпионате мира, который пройдет в Москве. Об этом Tribuna сказал вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук.

Решение приняли после рекомендаций украинского Минспорта и Ассоциации футбола Украины. Когда именно их получили, Ващук не уточнил.

Он не рассказал, как принималось решение. Сам он в обсуждении не участвовал и не поддерживает отказ от ЧМ.

Во время отбора на турнир снятие не обсуждалось, хотя тогда было известно, что ЧМ пройдет в Москве. «Нам сказали ехать».

В России пока официальных сообщений от Украины не получали, пишет «Р-спорт».

Чемпионат мира пройдет с 21 по 29 августа. На него квалифицировались 16 команд из шести конфедераций. Жеребьевка пройдет 8 июля.