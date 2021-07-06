пляжный футбол
ЧМ-2021 (пляжный футбол)
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#пляжный футбол #ЧМ-2021 (пляжный футбол)

Украина отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве. Хотя она квалифицировалась на турнир

06 июля, 17:04

Украина запретила своей сборной по пляжному футболу участие в чемпионате мира, который пройдет в Москве. Об этом Tribuna сказал вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук.

  • Решение приняли после рекомендаций украинского Минспорта и Ассоциации футбола Украины. Когда именно их получили, Ващук не уточнил.
  • Он не рассказал, как принималось решение. Сам он в обсуждении не участвовал и не поддерживает отказ от ЧМ.
  • Во время отбора на турнир снятие не обсуждалось, хотя тогда было известно, что ЧМ пройдет в Москве. «Нам сказали ехать».
  • В России пока официальных сообщений от Украины не получали, пишет «Р-спорт».

Чемпионат мира пройдет с 21 по 29 августа. На него квалифицировались 16 команд из шести конфедераций. Жеребьевка пройдет 8 июля.

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Источник:
Tribuna.com
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