ЧМ-2021 по пляжному футболу: где смотреть финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал ЧМ-2021. В полуфинале она победила Швейцарию, отыгравшись за 19 секунд до конца основного времени (5:5, 5:4 пен).

Соперником по финалу станет сборная Японии. Она разгромила Сенегал со счетом 5:2. Финальную игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется в 19:10 по московскому времени.

Россия дважды выигрывала золото ЧМ по пляжному футболу (2011, 2013). В 2019 году команда взяла бронзовые медали чемпионата мира.

Прогноз на финал Россия – Япония