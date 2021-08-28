ЧМ-2021 (пляжный футбол)
пляжный футбол
ЧМ-2021 по пляжному футболу: где смотреть финал Россия – Япония, 29 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
вчера, 22:49
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал ЧМ-2021. В полуфинале она победила Швейцарию, отыгравшись за 19 секунд до конца основного времени (5:5, 5:4 пен).
Соперником по финалу станет сборная Японии. Она разгромила Сенегал со счетом 5:2. Финальную игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется в 19:10 по московскому времени.
Россия дважды выигрывала золото ЧМ по пляжному футболу (2011, 2013). В 2019 году команда взяла бронзовые медали чемпионата мира.
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