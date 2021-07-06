пляжный футбол
ЧМ-2021 (пляжный футбол)
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#пляжный футбол #ЧМ-2021 (пляжный футбол)

Швейцария сыграет на ЧМ по пляжному футболу в Москве вместо Украины, отказавшейся от участия

06 июля, 19:39

Украина официально уведомила ФИФА о пропуске чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом говорится в пресс-релизе Российского футбольного союза, который организует турнир.

  • Украина прошла квалификацию на ЧМ, став одной из четырех лучших команд отбора. Но после рекомендаций Ассоциации футбола Украины и Минспорта отказалась от участия.
  • Вместо нее на турнир поедет Швейцария, занявшая в квалификации пятое место.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 29 августа. На него квалифицировались 16 команд из шести конфедераций. Жеребьевка пройдет 8 июля.

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Источник:
РФС
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