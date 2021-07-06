Швейцария сыграет на ЧМ по пляжному футболу в Москве вместо Украины, отказавшейся от участия

Украина официально уведомила ФИФА о пропуске чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом говорится в пресс-релизе Российского футбольного союза, который организует турнир.

Украина прошла квалификацию на ЧМ, став одной из четырех лучших команд отбора. Но после рекомендаций Ассоциации футбола Украины и Минспорта отказалась от участия.

Вместо нее на турнир поедет Швейцария, занявшая в квалификации пятое место.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 29 августа. На него квалифицировались 16 команд из шести конфедераций. Жеребьевка пройдет 8 июля.