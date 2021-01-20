Женщина из Уэльса нашла на пляже мяч – он проплыл 200 км. А потом нашла девочку из Ирландии, которая его потеряла

И эта новость дошла до отца Ниокаль, который живет вообще в Ирландии. Он рассказал, как все было:

«Я гулял с 10-летней дочкой на пляже, и она потеряла мяч, когда на море начался отлив. Мы могли только наблюдать, как он уплывает. Я ей показал пост Дентон, и она обрадовалась не только тому, что мяч вернется. Теперь она еще думает, что знаменита».

Самое удивляющее в этой истории – расстояние, которое проплыл мяч. За неделю он преодолел ирландское море (это 200 километров) и пересек границу Ирландии и Уэльса.