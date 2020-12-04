Секреты «Изгоя» – великого кино про одиночество. Сценарист ел сырых скатов, а Том Хэнкс толстел и худел на 23 кг
После хитового «Форреста Гампа» режиссер Роберт Земекис и Том Хэнкс берутся за новую задачу – сделать из экзистенциальной драмы кассовый блокбастер.
Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата
Хэнкс иногда представляет, как огромный «Боинг» врезается в воду Тихого океана, а вокруг расплываются почтовые посылки. Еще Хэнкс много обдумывает жанр робинзонады. Слишком он веселый: пираты, красивые женщины, многоповоротные приключения. Нужно бросить вызов надоевшей структуре:
«Есть стандартный способ рассказать историю. Вот живет сопливый богатый парень, который не понимает свои ценности, а потом вдруг попадает на остров и получает жизненный урок, бла-бла-бла. Но мой герой после четырех лет в одиночестве так ничего и не понял».
Работу над фильмом начал сценарист Уильям Бройлес-младший. Он полетел на мексиканский остров, где устроил несколько дней выживания. Бройлес научился открывать кокосовый орех, построил себе навес из бамбука, но так и не смог без спичек разжечь себе костер. Сценарист ловил и ел сырых скатов, от чего уже на третий день жутко тошнило. Бройлес закончил эксперимент с мыслью, что герой должен получить не только физический вызов, но и духовный.
Хэнкс тоже тяжело готовился к роли. Сначала он полнеет на 23 килограмма – герой должен казаться сытым и беззаботным. Потом для самых важных сцен на Фиджи съемки стопорятся. Хэнкс худеет до обычного состояния и отращивает бороду.
Страдают все: звук в фильме загублен волнами. Поэтому после съемок группа все перезаписала, зато за эти старания получили номинацию «Оскара». А ночные сцены получается снимать только днем – специалисты по спецэффектам с трудом делают из солнечного дня достоверную ночь.
Сам фильм – это минимум слов в сценарии и бесплатный продакт-плейсмент
«Изгой» начинается в Москве. Сотрудник логистической авиа-компании FedEx Чак Ноланд ведет дела в России, но улетает в США к невесте – у них готовится свадьба. Следующий рейс – катастрофа. Ноланд чудом выживает и начинает суровую жизнь на необитаемом острове. Она продлится 1500 дней.
Сценаристы задумались: а как вообще интересно рассказать о фильме, если его основа – обустройство быта на острове и разговоры с волейбольным мячом? Тогда Уильям Бройлес вспомнил, как в молодости с другими сценаристами пытался придумать максимально сжатую историю с минимумом слов.
Они выкинули большинство сцен, где показывалась жизнь близких Ноланду людей в моменты, пока он с трудом выживал. Вся концентрация – только на игре Хэнкса, который показывал безумие одиночества и стремление его преодолеть. Он не выиграл «Оскар» (только номинация), но фильм собрал в прокате 430 миллионов долларов при бюджете в 90. «Изгой» лишь на 30 миллионов проиграл эпичному «Гладиатору», который вышел в тот же год.
Один из популярных вопросов к Земекису: почему в фильме так много коробок с логотипом FedEx и все это так пахнет назойливой рекламой? Он отмахивается и замечает, что нормальная компания не будет платить деньги фильму, где по сюжету именно она виновна в авиакатастрофе. Так и есть. Боссы FedEx выступали против сценария, но потом втянулись на условиях, что коробки будут как в реальности. Глава компании Фред Смит даже снялся в эпизоде.
Тот самый волейбольный мяч был назван Уилсоном по первой ассоциации сценариста. Ведь Wilson – это марка спорттоваров. Она тоже ничего не платила фильму и даже заработала на его популярности: компания продает мячи с красным лицом за 20 долларов.
Волейбольный мяч – второй главный актер. У него и правда были реплики
Когда Бройлес искал вдохновение для сценария, то заметил на пустом пляже волейбольный мяч. Он от скуки разговорился с ним, а потом словил озарение – это ведь отличный персонаж! Который помог Чаку Ноланду больше, чем все люди по жизни:
«Эмоциональные связи с людьми у Чака простые и неглубокие. Но с мячиком он учится общаться и понимать, что такое настоящая привязанность».
В сценарии даже прописано несколько строк реплик мяча. Хэнкс их произносит лишь мысленно, чтобы создать ощущение живого диалога. Мяч по сюжету получил узнаваемое лицо случайно: разгневанный Ноланд не мог добыть огонь, стер руки в кровь и от злости швырял все вокруг. И только с мячом в руках он успокоился, сделал из крови ему лицо и вдруг спросил: «Спичек не найдется, Уилсон?»
Тяжелая линия драмы – отношения Ноланда и Уилсона. В какой-то момент он возненавидел мяч, но все же взял с собой на плот:
«У нас может получиться. Тебе это в голову разве не приходило? Лучше попытаться и захлебнуться в океане, чем подыхать на этом чертовом острове, проводя остаток дней, болтая с тупым волейбольным мячом! Заткнись, идиот!».
В финале Ноланд теряет друга и разрывает океан воплем:
«Уилсон, прости!»
Чак Ноланд вернулся домой. Но там все уже давно живут жизнью без Чака Ноланда.
***
В начале пандемии Хэнкс с женой заразились ковидом. Сатирический сайт опубликовал карантинное фото Хэнкса с Уилсоном. Оно разлетелось, и некоторые сайты подали ее всерьез.
Реальная история была такой. Хэнкс сидел на хоккейной игре «Рейнджерса» и «Бостона», камера для влюбленных поймала актера, и кто-то кинул ему копию Уилсона. Хэнкс с фирменной улыбкой подержал мяч. Но неизвестно, был ли этот момент спланирован.
А у хоккеиста Тома Уилсона есть верный вариант для костюма на Хэллоуин.