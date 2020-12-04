Секреты «Изгоя» – великого кино про одиночество. Сценарист ел сырых скатов, а Том Хэнкс толстел и худел на 23 кг

Хэнкс тоже тяжело готовился к роли. Сначала он полнеет на 23 килограмма – герой должен казаться сытым и беззаботным. Потом для самых важных сцен на Фиджи съемки стопорятся. Хэнкс худеет до обычного состояния и отращивает бороду.

Страдают все: звук в фильме загублен волнами. Поэтому после съемок группа все перезаписала, зато за эти старания получили номинацию «Оскара». А ночные сцены получается снимать только днем – специалисты по спецэффектам с трудом делают из солнечного дня достоверную ночь.

Сам фильм – это минимум слов в сценарии и бесплатный продакт-плейсмент

«Изгой» начинается в Москве. Сотрудник логистической авиа-компании FedEx Чак Ноланд ведет дела в России, но улетает в США к невесте – у них готовится свадьба. Следующий рейс – катастрофа. Ноланд чудом выживает и начинает суровую жизнь на необитаемом острове. Она продлится 1500 дней.